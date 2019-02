Le mostre da non perdere al MAXXI | dall' intelligenza artificiale di Low Form

Pallavolo - Ivan Zaytsev : “La stagione non è da buttare - io e Modena lo dimostreremo ai playoff” : Ivan Zaytsev sta vivendo un inizio di 2019 davvero contrastante. Splendido nella vita privata, dato che lo “Zar” diventerà papà per la terza volta (un nuovo arrivo e un fratellino o una sorellina che farà compagnia a Sasha e Sienna) decisamente meno sul campo di gioco. Lo scintillante 2018 fatto di successi e ottimo cammino con la Nazionale, è ampiamente alle spalle, e la realtà parla di una Modena davvero lontana dai livelli che ci ...

Da Antonello da Messina a Chagall : le mostre di febbraio a Roma - Napoli e Milano (e non solo) : Dall'attesissima esposizione dedicata ad Antonello da Messina a Milano fino alla labirintica arte fotografica di Francesca Woodman a Napoli, passando per Roma, Torino e Bologna, questo mese sarà ricchissimo di appuntamenti con l’arte, la fotografia e non solo: ecco le principali mostre da visitare nel mese di febbraio.Continua a leggere

Fotografia - le mostre grandi non sempre sono grandi mostre : I traumi dell’infanzia, si sa, ti condizionano la vita. Sarà forse per questo che ho ancora le tracce devastanti di una remotissima visita al museo del Louvre – era la mia prima volta a Parigi, da piccolo – concentrata in una mattinata. Ricordo solo una folle corsa, strattonato e trascinato per sale e corridoi infiniti, con bagliori allucinatori vagamente legati a nomi tipo Leonardo, Caravaggio, Raffaello o dalla forma di statue ...

Tutte le mostre da non perdere nel 2019 : La guida di GQ alle mostre da non perdere nel 2019Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, Production still from work in progress. In mostra alla Fondazione Prada di MilanoFitch Trecartin StudioLizzie Fitch e Ryan Trecartin, Production still from work in progress. In mostra alla Fondazione Prada di MilanoFitch Trecartin StudioLizzie Fitch e Ryan Trecartin, Production still from work in progress. In mostra alla Fondazione Prada di MilanoFitch Trecartin ...

A Capodanno dedicatevi all'arte. Ecco le mostre da non perdere : La prima scena del film che, ormai tanti anni fa, su di lui ha fatto Julian Schnabel, mostra il bambino Jean Michel accompagnato dalla madre a vedere Guernica di Picasso. La donna si commuove, poi si volta verso il figlio e vede apparire sul capo del piccolo una corona illuminata. Si tratta di un ap

5 mostre da Nord a Sud da non perdere in questi giorni di festa : Le vacanze natalizie sono un momento perfetto per praticare quello che i latini definivano l'otium, il tempo libero lontano dagli affanni quotidiani legati al lavoro (negotium) e dedicarsi ai propri interessi. Per chi in questi giorni di festa volesse concedersi qualche attimo per ristorare lo spirito e fare un salto al museo, HuffPost ha selezionato cinque mostre, da Nord a Sud, che vale la pena visitare e che potranno allietare le vostre ...