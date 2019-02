L' addio a Donna Marella sulle note di Yves Montand «Era solida e resiliente»

L’ultimo sì prima dell’addio - Diego sposa la donna della sua vita e muore poco dopo : La storia d'amore del 43enne salentino Diego Turi e della sua amata Annalisa coronata dalle nozze celebrate poche ore prima della morte dell'uomo per una grave malattia che lo aveva colpito. Diego ha resistito fino all'ultimo e dopo il sì nella struttura in cui era ricoverato si è lasciato andare per sempre.Continua a leggere