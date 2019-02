Inchiesta a Roma sul “mondo di mezzo” Condanna a 6 anni per Gianni Alemanno : La sentenza della seconda sezione penale è arrivata dopo due ore di camera di consiglio: comminata anche l’interdizione perpetua da pubblici uffici

'Roma in rovina' l'Inchiesta del New York Times che denuncia la débâcle della Città Eterna : ... e colpe, che di fatto ne annuncia la debacle e la retrocessione dal podio delle Città più belle del mondo. Perché l'istinto irrazionale di rispondere con un bel vademecum sulle bizzarrie di Trump o ...

Diletta Leotta e le foto hot hackerate/ Aperta un'Inchiesta a Roma per ricettazione : Diletta Leotta in procura a Roma per le foto hot hackerate. È stata Aperta un'inchiesta nella capitale per ricettazione, invece a Milano...

Roma - Inchiesta sui conti Ama : indagati Franco Giampaoletti - dg del Campidoglio - e due tecnici : Ci sono tre indagati nell’inchiesta sui conti di Ama, la società del Comune di Roma che si occupa della gestione dei rifiuti. A quanto risulta a IlFattoQuotidiano.it, il nome è quello di Franco Giampaoletti, direttore generale del Campidoglio e capo a interim del Dipartimento capitolino Partecipate. Gli altri due sarebbero profili tecnici. “Non ne ho notizia, non ho ricevuto alcun avviso di garanzia – ha spiegato il dirigente alla nostra testata ...

Inchiesta Lagocastello - ex senatore Grillo e altri imputati assolti dal gup di Roma : L’ex senatore ed ex sottosegretario Luigi Grillo è stato assolto a Roma in udienza preliminare, perché il fatto non sussiste, dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel procedimento relativo alla lottizzazione Lagocastello, nel mantovano. Lo rende noto lo stesso Grillo in una nota. “Il gup del Tribunale di Roma, Roberto Saulino, ha assolto anche l’ex presidente del Consiglio di Stato Pasquale De Lise, l’ex sindaco di Mantova ...

Inchiesta su permessi ambulanti a Roma - 16 indagati : ci sono anche Dino e Mario Tredicine : L'indagine sugli illeciti riguardanti le autorizzazioni per il commercio. Coinvolti anche il responsabile dell'ufficio rotazione del dipartimento VIII del Comune e il presidente della Federazione venditori ambulanti e giornalai

Chiara Appendino - l’Inchiesta sull’ex portavoce Luca Pasquaretta e quei viaggi a Roma per incontrare Luigi Di Maio : Gli inquirenti si chiedono che cosa abbia fatto Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino, nei suoi viaggi a Roma per incontrare il viceministro Luigi Di Maio al termine del suo rapporto di lavoro con la sindaca di Torino. Quattro viaggi verso la capitale, verosimilmente con l’intenzione di trovare una nuova occupazione tra i ranghi del Movimento 5 stelle, dopo essere stato cacciato – per colpa di un’inchiesta per peculato – ...

Chiesto il processo per Parnasi e altri 14 per l'Inchiesta sullo stadio della Roma : Roma, 6 feb., askanews, - Associazione a delinquere, corruzione e finanziamento illecito. Questi i reati per cui la Procura di Roma ha Chiesto il rinvio a giudizio per la vicenda della costruzione del ...

Strage di Erba - l'Inchiesta esclusiva realizzata da Le Iene : Olindo Romano e Rosa Bazzi sono innocenti? : l'inchiesta del noto programma televisivo questa volta si è concentrata su quella che è passata alla storia con l'appellativo di Strage di Erba : uno dei fatti di cronaca più efferati della nostra ...

Il Gip di Roma ha archiviato l’Inchiesta su Fausto Brizzi - accusato da tre donne di violenza sessuale : Il Gip di Roma Alessandro Arturi ha archiviato l’inchiesta a carico del regista Fausto Brizzi, accusato da tre donne di violenza sessuale. L’inchiesta era iniziata nell’aprile del 2018, dopo un servizio della trasmissione televisiva Le Iene, in cui le tre donne avevano raccontato di essere

Svastica e malavita a Roma : ecco l'Inchiesta che ha portato all'aggressione fascista : Gli appoggi ai camerati della Capitale, politici e non solo. L'attacco dei quartieri di sinistra. Gli applausi a Salvini nello storico centro sociale di San Lorenzo.Contro i cronisti dell’Espresso al Verano c’era anche Giuliano Castellino: la sua storia tra politica, ultras e amicizie borderline «Sono stato aggredito da fascisti perché facevo il mio lavoro» " I segreti di Roberto Fiore, il fascista a capo di Forza Nuova " Vergognosa ...

Pressioni a un consulente della famiglia Regeni : la procura di Roma apre un’Inchiesta : La procura di Roma indaga sulle Pressioni ricevute al Cairo dal consulente egiziano della famiglia Regeni da personale della National Security di Nasr City. All’ufficio della National Security appartengono alcuni degli ufficiali indagati dai pm capitolini nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del ricercatore italiano. «Un segnale davvero inquieta...

