Il CERN di Ginevra celebra la nascita del World Wide Web | ecco la prima pagina web della

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Potrebbe sembrare strano ma il mondo in cui siamo immersi ormai quotidianamente ha solo 26 anni: quando il famoso WWW per estesoWeb ha visto la luce era infatti il 1991, e il protocollo di comunicazione nato dall’inglese Tim Berners-Lee e dal suo collega il belga Robert Cailliau chiaramente era molto lontano da quello che tutti noi conosciamo, infatti il progetto nacque con l’obiettivo di condividere informazioni più velocemente e in maniera da garantire a tutti l’accesso, un sistema che consentisse una condivisione semplice dei documenti scientifici nell’intera comunità delma anche in quella internazionale, ed era una raccolta di collegamenti ipertestuali, niente immagini e niente fronzoli.“Un’iniziativa di recupero informazioni ipermediali ad ampio raggio, con l’obiettivo di dare accesso universale ad un grande universo di documenti“: ...