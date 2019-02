Gli italiani viaggiano sempre più spesso da soli perché fa bene

È ora di parlare del benessere deGli italiani : Tra qualche giorno il governo presenterà al Parlamento la relazione sugli indicatori di benessere Equo e Sostenibile (Bes). Si tratta di un documento introdotto per la prima volta nel 2018 all'interno del quale l'esecutivo pubblica una previsione sull'evoluzione nel prossimo triennio di 12 indicatori statistici, sulla base dell'impatto della legge di bilancio.Tali indicatori servono a mappare il benessere degli italiani, per essere ...

Telco : per i consumatori italiani è Iliad la società più innovativa e di miGliore qualità : Questi i primi tre posti della classifica stilata da Brand Finance che annualmente valuta i maggiori brand del mondo. Nel Brand Finance Telecom 300 2019 la società stila la classifica delle Telco ...

Le paure deGli italiani : Gli italiani sono un popolo un po' meno spaventato rispetto a sette anni fa, quando la crisi economica aveva fatto toccare al senso di insicurezza il suo picco massimo di intensità, ma continuano a ...

Euro - studio tedesco : “La Germania ci ha guadagnato più di tutti. Per Gli italiani perdita di 73mila euro pro capite” : La Germania e i Paesi Bassi hanno tratto enormi benefici dall’euro nei vent’anni trascorsi dalla sua introduzione, mentre per quasi tutti gli altri membri la moneta unica ha rappresentato un freno alla crescita economica. E l’Italia è il Paese in cui la moneta unica ha avuto i maggiori effetti negativi: senza l’euro, tra 1999 e 2017 il pil del Paese sarebbe aumentato di 4.300 miliardi di euro in più, pari a 73.600 euro pro capite. ...

Saviano : “Violare un diritto di un immigrato e come violarlo aGli italiani” : Saviano e il suo monologo andato in onda su Rai 1 Il monologo di Roberto Saviano su razzismo e immigrazione in apertura di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio su Rai1: “L’unico modo è ripensare l’accoglienza, pensare a corridoi umanitari. Nelle merendine che mangiamo c’è il cacao africano si muovono le cose che ci … L'articolo Saviano: “Violare un diritto di un immigrato e come violarlo agli ...

Fiorentina-Inter - toGliete il Var aGli arbitri italiani : serve una figura terza (davvero) imparziale : Questo non è un articolo, è un appello: togliete il Var agli arbitri italiani. Perché? La risposta è in Fiorentina-Inter. Minuto 96’, i nerazzurri conducono per 3-2 un match tiratissimo, anche grazie ad una serie di episodi controversi risolti dal Var tutti in loro favore: rigore impercettibile pescato dalle telecamere, gol annullato ai viola per un fallo difficile da cogliere a velocità normale. In entrambi i casi l’arbitro, il malcapitato ...

Gentlemens - sono italiani i miGliori eredi del garage-blues americano : sono in Italia i più autorevoli e credibili eredi della Jon Spencer Blues Explosion e degli Oblivians, due autentiche leggende del garage-blues americano. Si chiamano Gentlemens e provengono dalla provincia di Ancona (Camerano). Ne avevamo già parlato in una precedente puntata di questo blog, dedicata al meglio del rock’n’roll underground italiano. sono un terzetto formato dai fratelli Paolo e Daniele Fioretti (rispettivamente voce-chitarra ...

Saviano e il monologo su razzismo e accoGlienza : “Italiani e migranti sono dalla stessa parte”. Poi cita il Vangelo : In apertura di Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, il monologo di Roberto Saviano su razzismo e immigrazione: “L’unico modo è ripensare l’accoglienza, pensare a corridoi umanitari. Nelle merendine che mangiamo c’è il cacao africano…si muovono le cose che ci permettono di vivere, perché non dovrebbero muoversi le persone? L’unico modo è capire che italiani e migranti sono dalla stessa parte, con lo stesso destino. Quando viene violato ...

La situazione deGli italiani in Venezuela : 'L'economia Venezuelana soffriva di instabilità già prima degli anni '90 - ricorda Bafile - ma la situazione per gli imprenditori è peggiorata vent'anni fa, con avvento del chavismo'. È l'era delle ...

Volley - i miGliori italiani della 22^ giornata di Superlega. Zaytsev rinato - Juantorena scatenato - Vettori ruggisce : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono maggiormente messi in luce in questo fine settimana. IVAN Zaytsev. Lo Zar rinasce dopo un periodo complicato, le cinque sconfitte consecutive di Modena avevano messo in difficoltà lo spogliatoio ma ci pensa l’opposto a trascinare i Canarini verso il successo contro Vibo Valentia: 26 punti, 57% in ...

Calcio - i miGliori italiani della 25^a giornata di Serie A. Fabio QuaGliarella continua a segnare - Andrea Petagna firma il riscatto : Si è chiuso un nuovo fine settimana di gare nella Serie A di Calcio 2019, e anche dopo questo turno gli italiani sono stati grandi protagonisti, con reti sempre decisive, tra cui quella dell’intramontabile Fabio Quagliarella, che segna su rigore il suo gol numero 17, e regala alla Sampdoria il successo sul Cagliari per 1-0. continua a sorprendere il Torino, che sconfigge 2-0 un’Atalanta in crisi, grazie alla rete di Armando Izzo, ...

Sardegna - Tajani : "Segnale chiaro : Gli italiani vogliono cambiare" : Si aspettano i risultati ufficiali dalle elezioni in Sardegna . Ma dopo la pubblicazione degli exit poll sono già diversi i commenti politici sugli effetti che il voto regionale potrà avere a livello ...

Lancio del giavellotto - l'ascolano Comini trionfa aGli italiani Invernali Under 23 : Nell'ultima giornata cadono ancora due record mondiali di categoria e quindi il biLancio finale è di 4 primati del mondo, oltre a 28 migliori prestazioni nazionali. Un evento che conferma anche ...

Per il ministro Lorenzo Fontana il “prima Gli italiani” è scritto nel Vangelo : Ancora una volta è il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana a rilasciare una dichiarazione che entra di diritto nei capolavori della politica contemporanea: "Ci dicono che siamo cattivi cristiani, ma se guardiamo il catechismo capiamo che 'ama il prossimo tuo' significa amare chi ti è più vicino, per una questione di prossimità. Prima di tutto dobbiamo far star bene la nostra comunità".Continua a leggere