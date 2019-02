Elezioni Sardegna | riaperti i seggi per il conteggio dei voti

RISULTATI Elezioni SARDEGNA/ M5s battuto - torna il bipolarismo centrodestra-Pd : RISULTATI ELEZIONI in SARDEGNA: secondo gli exit polls è testa a testa tra Solinas , centrodestra, 36,5-40,5%, e Zedda , Pd, 35-39%, . Disastro M5s

Elezioni Sardegna - i risultati : in corso lo spoglio. Affluenza finale al 53 - 75% - in aumento rispetto al 2014 : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l’Affluenza che si è attestata sul 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), +1,5% rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). I funzionari dell’ufficio elettorale della Regione stanno verificando, in questi minuti, la regolarità delle ripresa delle ...

Elezioni Regionali Sardegna 2019 : exit poll e spoglio in tempo reale : Gli exit poll delle Elezioni Regionali in Sardegna danno avanti il candidato del centrodestra Solinas, anche se l'esponente del centrosinistra Zedda appare vicinissimo. Male il Movimento 5 Stelle. Lo spoglio in tempo reale dei voti comincia alle 7, i risultati delle Elezioni Regionali sarde sono attesi per mezzogiorno.Continua a leggere

