Dopo 1373 sezioni su 1840 | Christian Solinas si avvia a diventare Governatore in Sardegna

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Si è giunti ai tre quarti dello scrutinio nelle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale dellasu) e, senatore e già assessore regionale, sembra ormai destinato a sedere nel primo scranno di Viale Trento, sede del Consiglio e della Giunta sarda. Il candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra succederà a Francesco Pigliaru, prorettore dell’Università di Cagliari, eletto 5 anni fa superando nelle preferenze il presidente uscente, oggi deputato di Forza Italia e fedelissimo berlusconiano, Ugo Cappellacci.Cadono dunque le speranze di vittorie e testa a testa del Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che pur ottenendo una probabile ma non eclatante vittoria a Cagliari, non sfonda nel resto dell’Isola....