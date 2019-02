Conte dice che non ci saranno conseguenze sul governo dal voto in Sardegna : Roma, 25 feb., askanews, - 'Non enfatizzerei il rilievo e non ritengo che dagli esiti, del voto in Sardegna, ndr, potrà derivare qualche conseguenza sul governo nazionale'. Così il presidente del ...

Conte : non ci saranno conseguenze su governo da voto in Sardegna : Roma, 25 feb., askanews, - "Non enfatizzerei il rilievo e non ritengo che dagli esiti, del voto in Sardegna, ndr, potrà derivare qualche conseguenza sul governo nazionale". Così il presidente del ...

Per Conte la recessione non è nulla di preoccupante : Conte, “niente di cui preoccuparsi” per recessione Vienna, 25 feb 08:31 - (Agenzia Nova) - Nonostante l'Italia sia entrata in recessione tecnica, “non vi è nulla di cui preoccuparsi”. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista pubblicata ieri, 24 febbraio, dal

Giuseppe Conte e la lezione di biliardo a Theresa May : “Ti mostro come si fa”. Ma il colpo non è granché… : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Sharm el-Sheik per il vertice tra Unione europea e Lega Araba, ha incontrato, tra gli altri, la prima ministra inglese, Theresa May. I due hanno giocato insieme a biliardo in un momento di pausa dei lavori. “Devi farmi vedere come si fa” ha detto lei al capo del governo italiano. “Guarda, la palla nera nella buca là in fondo” ha annunciato Conte prima del colpo. La scena ha ...

Il premier Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Il caso Regeni è una ferita ancora aperta. Lo sarà finché non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà“, ...

Conte : «Regeni per l’Italia è una ferita aperta finché il caso non si risolverà» : Il premier sull’uccisione del ricercatore all’inizio del 2016. Probabile incontro con il presidente egiziano Al Sisi a margine del summit Ue-Lega araba in corso a Sharm el Sheikh: «Troveremo il modo di confrontarci, trasmetterò le premure del governo»

Regeni - Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Una ferita ancora aperta. Lo sarà finché il caso non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà”, ...

Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Il caso Regeni è una ferita ancora aperta e lo sarà finché il caso non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà”, ...

Giuseppe Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttiva. E nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttiva. E nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Conte : 'Il mio governo non cadrà - reggeremo dopo le Europee' : Il premier risponde poi sull'avvitamento dell'economia e sulla reputazione internazionale dell'Italia: "So quanto costa e quanto sia insidioso ignorare gli effetti di uno spread alto: per i nostri ...

Luigi Di Maio : “Governo è solido - io mi fido di Conte e non delle agenzie di rating” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio smentisce l'ipotesi di una manovra bis e parla di un tesoretto di 2 miliardi di euro già messo da parte dall'esecutivo. Quanto all'ipotesi di una crisi di governo dopo le Europee, poi, aggiunge: "Accordo con Lega è saldo, dopo le elezioni non cambierà nulla".Continua a leggere

Giuseppe Conte assicura : “Governo terrà anche dopo le europee e non ci sarà una patrimoniale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a rassicurare sia sulla tenuta del governo, garantendo che non cambierà nulla neanche dopo le elezioni europee, qualsiasi cosa accada alle urne, ma anche che non ci sarà una manovra correttiva: "È da escludersi l'imposizione di una patrimoniale".Continua a leggere

Conte : «Il mio governo non cadrà» Ma spunta l’ipotesi di una patrimoniale : Il premier: «Se Lega e M5S avessero un consenso diverso dalle Politiche il governo non ne risulterebbe condizionato. La manovra? Escludo un intervento correttivo»