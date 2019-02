Venezia | brutale pestaggio contro coppia di rumeni | indagini in corso

ilgiornale

(Di domenica 24 febbraio 2019) Un agguato in piena regola, forse un regolamento di conti, quello che si è verificato a Malcontenta () nella serata di venerdì.Dopo aver posteggiato la propria autovettura all"interno del cortile come d"abitudine, un uomo di nazionalità rumena è stato circondato da tre malviventi col volto coperto, che hanno iniziato a pestarlo a sangue. Le sue grida di dolore hanno attirato immediatamente l"attenzione della moglie, una connazionale, che si è precipitata all"esterno dell"abitazione, venendo tuttavai aggredita lei stessa.Decisamente violento l"accanimento degli assalitori, che hanno preso a calci e pugni in pieno volto entrambi i. All"uomo è stato addirittura reciso il lobo dell"orecchio con un coltello, prima della fuga.I due coniugi sono finiti in ospedale a causa delle lesioni e dei seri traumi facciali riportati a seguito del cruento, e restano tuttora sotto ...