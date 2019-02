Sardegna | Matteo Salvini imperatore | il 15% che cambia la storia nel dossier del M5s

Elezioni Sardegna - Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale : A urne aperte, come in Abruzzo, Matteo Salvini ci riprova e su Facebook rompe il silenzio elettorale in Sardegna. L'isola è chiamata al voto per le regionali, dalle 6:30 di questa mattina fino alle 22. "Oggi vota Lega" scrive, e rispondono entusiasti militanti e elettori leghisti. Ma il comportamento scorretto di Matteo Salvini ha destato anche numerose critiche da parte degli oppositori.La pagina ufficiale del ministro dell'Interno ...

Matteo Salvini - bomba a urne aperte in Sardegna : "Volete più immigrati? Votate Pd" : Nel giorno del voto in Sardegna, nel giorno di un successo annunciato per la Lega (e di un disastro altrettanto annunciato per il M5s), Matteo Salvini suona la carica su Twitter. E nel mirino del vicepremier leghista ci finisce il Pd. Scrive infatti: "Se pensate anche voi che sia una buona idea ripo

Sardegna - la nuova vita di Matteo Boe : l'ex bandito studia per fare la guida : Libero dal 2017 dopo aver scontato 25 anni di carcere per il sequestro di Farouk Kassam, l'ex superlatitante (l'unico ad essere riuscito a evadere dall'Asinara) sta frequentando a Nuoro un corso di formazione per iscriversi all'albo

Chi è lo studente che ha trollato Matteo Salvini in Sardegna : "Più accoglienza, più 49 milioni": con questa frase il 15enne Valerio Obino, studente del liceo classico di Orizei, è riuscito a inviare il suo "messaggio sociale" in un video-selfie con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Valerio racconta a Fanpage.it perché ha voluto lanciare questo messaggio e come sono andate realmente le cose.Continua a leggere

Matteo Salvini - giudici scatenati contro la Lega : sì al ricorso - vietate le elezioni in Sardegna? : Un ricorso presentato da un cittadino al Tar della Sardegna e in tutti i collegi dell' isola, il cui esame è stato accolto dal tribunale civile di Sassari, rischia di creare il caos attorno alle ...