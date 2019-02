Pedofilia | il Papa | una piaga mostruosa | ancora più grave e scandalosa nella Chiesa

Pedofilia - Lombardi : da Papa Motu Proprio : 16.44 "Un nuovo Motu Proprio del Papa sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano". Lo ha annunciato padre Lombardi, moderatore del Summit sulla protezione dei minori. Il documento,ha anticipato,"accompagnerà una nuova legge dello Stato del Vaticano e le Linee guida per il Vicariato".Un vademecum spiegherà ...

Summit sulla Pedofilia - in arrivo un Motu Proprio del Papa. Le vittime : "Ci aspettavamo di più" : Francesco conclude la conferenza in Vaticano. E all'Angelus promette "misure perché i crimini non si ripetano". "I luoghi della Chiesa siano sicuri per i minori"

Pedofilia - alle vittime non bastano le parole del Papa : "La Chiesa non è vittima - ma carnefice" : Il Pontefice ha assicurato che per arginare la piaga degli abusi sessuali la Chiesa adotterà "serietà impeccabile". Ma per...

Papa Francesco chiude il summit sulla Pedofilia : “Nessun abuso sarà mai più coperto” : Papa Francesco ha concluso il summit sulla pedofilia, tenutosi in Vaticano da giovedì 21 febbraio alla presenza di 190 leader religiosi: "La copertura delle violenze favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. La Chiesa dovrà ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano".Continua a leggere

Pedofilia nella Chiesa - Papa Francesco : basta coperture - male da estirpare : Il discorso lungo e articolato del Papa ha affrontato il fenomeno degli abusi soprattutto con una impronta sociologica, mettendo in risalto che l'estensione è tale da coinvolgere tutti: la politica, ...

Papa : Pedofilia è piaga mostruosa - statistiche sottostimano fenomeno - : Il Pontefice a conclusione del summit su "La protezione dei minori nella Chiesa" ha ricordato che "milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento e di abusi sessuali" ma molti casi non vengono denunciati per "vergogna, paura, sensi di colpa o disinformazione"

Papa Francesco : "Pedofilia nella Chiesa - piaga mostruosa" : Città del Vaticano, 24 febbraio 2019 - Nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori , il Papa tuona contro la pedofilia: "L'universalità di tale piaga , mentre ...