Milan | Rodriguez è insostituibile

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez : incontro alla Milano Fashion Week senza i fidanzati : Ebbene sì, dopo tutti i gossip, i rumors, gli avvenimenti accaduti al Grande Fratello VIP, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono incontrate per la prima volta dopo tanto tempo. L'attuale fidanzata di Francesco Monte e la sua ex hanno partecipato allo stesso evento mondano: la Milano Fashion Week. Le due ragazze, per quanto emerso, non si sarebbero mai incontrate prima d'ora. La sfilata più rinomata è stata, quindi, l'occasione per farle ...

Milanmania : Calabria-Rodriguez è la coppia di terzini più forte della Serie A : Non male anche le alternative, un vice-Campione del Mondo, Ivan Strinic , un potenziale azzurro come Andrea Conti , questa sera titolare contro l'Empoli, e il vecchio bucaniere Ignazio Abate . Un ...

Belen Rodriguez litiga con i paparazzi alla Milano Fashion Week : "Mantenete le distanze!" : Nel via vai di Vip alla Milano Fashion Week spunta anche una presenza ormai fissa, quella di Belen Rodriguez, impegnata come giudice di Sanremo Young al teatro Ariston, la showgirl si è presa una pausa per 'sfilare tra le sfilate' senza qualche intoppo dietro le quinte, infatti la bella argentina è stata protagonista di un incidente sfiorato e una lite con i paparazzi.Mentre usciva da una sfilata la donna ha incontrato alcuni paparazzi ...

Presunto litigio al Fabrique di Milano tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez : Taylor Mega, terminata l'esperienza all'Isola dei Famosi, continua ancora a far parlare di sé. L'influencer friulana questa volta è finita sulle pagine di tutti i giornali a causa di una presunta rissa dietro le quinte al Fabrique di Milano con la modella Chadia Rodriguez. La notizia del litigio tra le due donne è apparsa su Dagospia. Secondo le prime indiscrezioni sembra che all'interno del noto locale meneghino durante il concerto della Dark ...

Belen torna a Milano - il particolare che non sfugge ai fan : la Rodriguez pensa ancora a Iannone [VIDEO] : Belen Rodriguez torna a Milano dopo una lunga vacanza in Sudamerica: l’argentina strapazza di coccole il figlio Santiago, ma ciò che colpisce i fan è un particolare che riguarda Andrea Iannone Belen Rodriguez, dopo aver trascorso una splendida vacanza in Uruguay con un’allegra combriccola di amici, è tornata nella sua casa di Milano. Nonostante il viaggio dell’argentina, la bella soubrette non ha smesso di far parlare di ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Milan - ag. Rodriguez : 'Criticare Ricardo è follia! Gattuso? Allenatore da Champions' : Nel mondo del calcio dove si è così tanto esposti e ci sono tanti pericoli, avere un Allenatore così è una cosa fondamentale, importantissima. Infatti, tutti i giocatori del Milan da quando è ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano : «Urla e lancia oggetti dal balcone» - le telefonate al 112 : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: Gustavo Rodriguez, il padre di Belen Rodriguez e di Cecilia, due giorni fa avrebbe seminato il panico in pieno centro a Milano, nel...

Il papà dei Rodriguez - Gustavo - ha scatenato il panico a Milano : urla e lancio di oggetti dal balcone! Leggi per saperne di più : Caffeuccio amaro per Belen. Domenica pomeriggio pare che il padre della bella conduttrice argentina, Gustavo Rodriguez, abbia terrorizzato il quartiere Brera lanciando oggetti e urlando dal balcone. I vicini e alcuni passanti hanno chiamato... L'articolo Il papà dei Rodriguez, Gustavo, ha scatenato il panico a Milano: urla e lancio di oggetti dal balcone! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Belen Rodriguez - il padre Gustavo fuori di sé a Milano finisce in ospedale : Desta preoccupazione Gustavo Rodriguez. Il papà della più nota Belen è stato infatti protagonista di un episodio che ha messo in allarme il vicinato della sua casa in via Fiori Chiari, nel cuore storico di Brera, a Milano. Nella giornata di domenica 16 dicembre, nel pomeriggio, alcune segnalazioni al 112 parlavano di un uomo “fuori di testa” che urlava e lanciava oggetti da un balcone. Che cosa è successo a Gustavo Rodriguez Lo ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano. Telefonate al 112 : «Urla e lancia oggetti dal balcone» : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: brutta disavventura per Gustavo Rodriguez, papà della showgirl Belen Rodriguez e di Cecilia, che due giorni fa ha seminato il...