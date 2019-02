Maltempo | su Ponte Scafa lavori per ripristinare la recinzione

Maltempo Roma - cade un reticolato su Ponte Scafa : disagi al traffico : Il forte vento ha provocato, sul Ponte della Scafa, sul Tevere, la caduta di un reticolato che separa la carreggiata stradale da una delle due sponde laterali. Un cartello stradale collegato a tale transennamento laterale, inoltre, è finito quasi sul centro della carreggiata. Si segnalano forti rallentamenti, per il conseguente restringimento del tratto percorribile dalle auto, nella viabilità di collegamento tra Ostia e Fiumicino. A quanto si è ...

Maltempo Firenze : riaperto ponte Vespucci : Questa mattina è stato riaperto il passaggio pedonale di ponte Vespucci, a Firenze: lo ha reso noto il Comune. Il passaggio era stato chiuso sabato in via precauzionale, in considerazione dell’innalzamento del livello dell’Arno per le recenti piogge. L'articolo Maltempo Firenze: riaperto ponte Vespucci sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - torrenti in piena : chiuso qualche ora il ponte di Laterina : Il forte Maltempo che si è abbattuto ieri sulla Toscana ha avuto effetti anche sulla provincia di Arzezo, sia pure assai attenuati rispetto a quanto è accaduto altrove. In città ha piovuto per l'...

Maltempo Sardegna : a Oristano il sindaco ordina la chiusura del ponte sul Tirso : Il sindaco di Oristano ha ordinato la chiusura del ponte sul Tirso, per l’allagamento della golena dovuta alle piogge che si stanno registrando nell’area. L’allagamento sarebbe dovuto al rilascio per ragioni di sicurezza dell’acqua dall’invaso a monte – 110 metri cubi al secondo – tra Fordongianus e Busachi. L'articolo Maltempo Sardegna: a Oristano il sindaco ordina la chiusura del ponte sul Tirso sembra ...

Maltempo - vie e Ponte dell'Adunata senza illuminazione : "A causa degli eventi meteorologici di questi ultimi giorni alcune vie sono rimaste senza pubblica illuminazione. Il personale comunale del Centro Servizi Manutentivi del Comune si è immediatamente ...

Maltempo - cresce il livello dell’Arno : chiuso a Firenze ponte Vespucci : A causa dell’innalzamento del livello dell’Arno è stato chiuso a Firenze, a scopo precauzionale, il ponte Vespucci. La struttura era già chiusa al traffico per una serie di controlli, iniziati a fine novembre scorso, e per metterla in sicurezza: era consentito solo il passaggio pedonale. Il ponte, si spiega dal Comune, sarà riaperto ai pedoni non appena il livello del fiume si abbasserà. L’Arno al momento è comunque sotto il ...

