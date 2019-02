L' autista Atac tornato a casa con il bus confessa | ' Avevo fretta'

Roma - a fine turno autista Atac parcheggia l'autobus sotto casa. Raggi : "Sospeso" : Forse stanco, forse travolto da un bisogno impellente, o forse semplicemente pigro. Non si conosce il motivo che ha spinto un autista dell'Atac , a fine turno, a tornare a casa e a parcheggiare il ...

Raggi : ringrazio autista Atac che ha salvato vita ragazza : Roma – “Un profondo grazie all’autista dell’Atac per aver salvato ieri una giovane ragazza di vent’anni che voleva suicidarsi. Il coRaggio di questo uomo e’ un esempio di umanita’”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: ringrazio autista Atac che ha salvato vita ragazza proviene da RomaDailyNews.

Meningite : dopo la morte di Federico - grave anche un autista Atac di Roma : Un nuovo caso di Meningite si è registrato a Roma dopo la morte di Federico, il ragazzino di 15 anni, deceduto la settimana scorsa a causa del meningococco di tipo C. Il nuovo contagio, questa volta, riguarda un autista Atac di di 32 anni, che ha contratto il tipo B dell’infezione batterica. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza lo scorso 8 gennaio in condizioni molto gravi; dimesso da pochi giorni dalla terapia intensiva, è ora ...

