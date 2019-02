La Strage di Erba | la storia di Olindo Romano e Rosa Bazzi

Le Iene : diretta della puntata in onda il 24 febbraio - Strage di Erba al centro : Torna un nuovo appuntamento domenicale di Le Iene, stasera, 24 febbraio 2019, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Al centro dell'attenzione, come di consueto, molti servizi ricci di colpi di scena e verità non svelate sino ad ora. A condurre la serata ci saranno Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani....Continua a leggere

Strage di Erba - Le Iene : Olindo Romano ricostruisce i fatti - ma il video inedito è zeppo di errori : Un video inedito. E' quello in cui, a due mesi dalla Strage di Erba dell'11 dicembre 2006, Olindo Romano racconta i particolari di quanto accaduto quella sera maledetta al criminologo Massimo Picozzi, allora consulente del difensore d'ufficio fornito ai coniugi Romano, Olindo e Rosa poi condannati a

Strage di Erba - Strata - neuroscienziato : 'Frigerio? Penso sia un caso di manipolazione della memoria' : Non a caso "conclude il professor Strata a Radio Cusano Campus- la scienza forense recita, 'la memoria è imperfetta, cambiamenti relativamente semplici nelle procedure aiuterebbero a ridurre nelle ...

Strage di Erba - accuse choc contro Azouz : «Vendetta della 'ndrangheta - sesso gay in carcere con figli dei boss» : Dopo le parole di qualche giorno fa di Azouz Marzouk, che ha confermato come sia ormai convinto che Rosa Bazzi e Olindo Romano non siano i responsabili della Strage di Erba, Le Iene insistono e...

Le Iene - nuova pista sconvolgente sulla Strage di Erba : ipotesi della vendetta della 'ndrangheta contro Azouz : Continua lo speciale de le Iene sulla strage di Erba per la quale Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati condannati all’ergastolo con l’accusa di omicidio di Raffaella Castagna, del figlioletto di due anni Youssef, di Paola Galli, madre della prima e nonna del bambino, e della vicina di casa Valeria

Strage di Erba - nuovi dubbi dopo il caso dei plichi scomparsi : Erba , Como, , 14 febbraio 2019 - Emergono nuovi dubbi e lati oscuri sulla Strage di Erba , dopo che, nei giorni scorsi, sono spuntati 5 plichi scomparsi , uno dei quali sarebbe stato addirittura ...

Strage di Erba - nuovo colpo di scena a Le Iene : 'Ritrovati reperti mai analizzati' : In queste settimane è tornato alla ribalta nazionale il caso relativo alla 'Strage di Erba', avvenuta nel comasco dodici anni fa. Un omicidio multiplo dove hanno perso la vita Raffaella Castagna, suo figlio, Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e una vicina di casa Valeria Cherubini . Rimasto gavemente ferito, invece, Mario Frigerio, dopo essere stato soccorso sul pianerottolo da alcuni vicini. Una tragica vicenda che sembrava chiusa, dopo ...

Strage Erba - spuntano 5 plichi scomparsi : Roma, 12 feb., AdnKronos,, Roberta Lanzara, - di Roberta Lanzara spuntano 5 plichi scomparsi nel giallo di Erba. Uno di questi, sarebbe stato addirittura aperto senza redigere apposito vErbale. Questo ...

