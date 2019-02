Inter | Spalletti è furioso | Non era rigore | tutti abbiamo visto che l' ha presa di

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Abbiamo visto tutti che non era rigore” : FIORENTINA INTER 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: “Abbiamo visto tutti che non era rigore quello finale di D’Ambrosio. Non potrebbe essere nulla: quello è, è petto. Altrimenti torniamo ai due polpastrelli della partita d’andata. Vogliamo andare a […] L'articolo Fiorentina-Inter, Spalletti: ...

L’Inter di Spalletti è pronta a sfidare i cugini rossoneri in zona Champions : L’Inter va a Firenze, ma nella testa di Spalletti resta il Milan a -1 punto. Stasera dall’Inter serve una risposta al Milan forte, e non solo perché è più forte l’impegno: in trasferta,e la Fiorentina non ha per caso 14 punti più dell’Empoli.Serve un messaggio di continuità: la chiave d’accesso alla rincorsa usata dai rossoneri da quando è iniziato il 2019. In sei partite, due pareggi e quattro vittorie. Tre consecutive: la stessa ...

Fiorentina-Inter : Conferenza Stampa Luciano Spalletti : La Conferenza del tecnico Spalletti alla vigilia di Fiorentina-Inter: “Andiamo a Firenze a giocare con grande rispetto per l’avversario ma senza alcun timore”Consueta Conferenza Stampa della vigilia per Luciano Spalletti che, in vista della sfida di campionato del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la sala Stampa del Centro Sportivo Suning.“Tutte le ...

Fiorentina-Inter - Spalletti sicuro : “non sarà semplice - ci sarà da soffrire. Icardi? Spero rientri presto” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match con la Fiorentina, parlando anche del caso relativo a Mauro Icardi Il difficile match di Firenze, l’Eintracht come avversario di Europa League e il caso Icardi. Sono questi gli argomenti trattati da Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Spada/LaPresse Interrogato sulla partita del Franchi, l’allenatore nerazzurro ha ...

L'ombra di Icardi sull'Inter : non festeggia con i compagni. Spalletti : 'Basta allusioni' : Icardi assente e l'Inter vince. Nel periodo di massima crisi tra l'ex capitano e la società, i nerazzurri travolgono il modesto Rapid Vienna e conquistano gli ottavi di Europa League dopo tre anni. Ma ...

Inter - Ranocchia toglie la maschera a Spalletti : La Gazzetta dello Sport parla della sfida di Europa League tra Inter e Rapid e spiega come il gol di Ranocchia abbia portato un bel sorriso sul volto di Luciano Spalletti. 'Guarda dall'altra parte anche Luciano ...