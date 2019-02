Sci | Brignone di nuovo in pista per la Combinata

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : le azzurre partecipanti - Federica Brignone guida il quartetto : Domenica 24 febbraio si disputerà la Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il lungo weekend sulle nevi svizzere con la prova mista e l’Italia spera di essere ancora protagonista dopo il successo di oggi di Sofia Goggia, Federica Brignone ha tutte le carte in regola per puntare al podio ma serviranno due manche di assoluto spessore tra discesa libera e slalom. La valdostana ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2019 : la giuria rivede la classifica e Lara Gut sale sul podio - Brignone - Fanchini e Delago perdono un posto : Sofia Goggia è una campionessa e oggi l’ha dimostrato ancor di più. Nella discesa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Crans-Montana (Svizzera), l’azzurra ha centrato il bersaglio grosso su una pista che le si addice particolarmente, impressionando per la classe e l’aggressività messa in mostra. E’ stato il primo acuto di quest’annata per lei, argento iridato in superG ad Are (Svezia), in una stagione ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans-Montana 2019 : Goggia vuole la prima vittoria - Brignone ci prova in combinata : Dopo il Mondiale e la parentesi del City Event di Stoccolma, riparte la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa dalla Svizzera, precisamente da Crans-Montana. In programma nel weekend una discesa libera ed una combinata e c’è grande attesa in casa Italia per due gare che possono dare soddisfazioni ai colori azzurri. Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che ha già messo il suo timbro sulla prima prova cronometrata di ieri. Una ...

Sci - Federica Brignone : ' Mi spiace non aver raccolto niente in questo Mondiale' : Poi farò tutte le gare di Coppa del mondo e ho tanta voglia di riscatto. Le raffiche di vento c'erano, infatti si vede che ci chiudevamo in posizione. Ora non so dire quante ne ho prese io e quante ...

Sci - Mondiali di Are : favola Vlhova - è oro gigante. Quinta la Brignone : ... lo conquista l'atleta che si allena con un team privato, che in estate si allena allo Stelvio con Magoni che ha lavorato con Tina Maze fino alla stagione del record di punti in Coppa del Mondo e che ...

Sci alpino - Pagelle Gigante femminile Mondiali 2019 : Petra Vlhola si laurea - Rebensburg Sciupa tutto - Shiffrin non al massimo - Brignone a metà : Il Gigante femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 non passerà alla storia per lo spettacolo espresso dalle atlete, quanto per le condizioni al limite (forse oltre) nelle quali hanno dovuto, loro malgrado, correre. Il vento fortissimo ha rovinato la scena alle protagoniste che hanno dovuto lottare in ogni modo per non perdere la giusta traiettoria, ma non ha limitato il talento cristallino di Petra Vlhova, sempre più al vertice dello ...

Sci - gigante Aare : Brignone solo quinta - la Vlhova è d'oro. Shiffrin 3ª e delusa : solo quinta Federica Brignone nel gigante mondiale di Aare : l'azzurra ha chiuso a +0.87 dalla slovacca Vlhova che si è messa al collo l'oro con una seconda manche da urlo. Battuta la Rebensburg che ...

Mondiali Sci - Petra Vlhova oro nel Gigante. Brignone quinta - Goggia out : La leader di coppa del Mondo e vincitrice della prova iridata di SuperG è quarta, distanziata di 44" dalla Rebensburg, un divario che la pone ancora nelle condizioni di poter ambire a una medaglia. ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : rammarico nelle parole di Federica Brignone. L’azzurra : “Determinante la diversa visibilità nella prima manche” : Lo slalom gigante femminile dei Mondiali di sci alpino ha visto la vittoria della slovacca Petra Vlhova, che ha preceduto di 0″14 la tedesca Viktoria Rebensburg, e di di 0″38 la statunitense Mikaela Shiffrin. Quinta Federica Brignone, 13ma Marta Bassino, fuori nella seconda manche Francesca Marsaglia e Sofia Goggia. Le azzurre a fine gara hanno parlato al sito federale. Federica Brignone si è classificata quinta a 0″87 dalla ...

Sci - gigante femminile di Are - Brignone non cerca scuse : “i riflettori hanno inciso ma…” : Sci, gigante femminile di Are: Federica Brignone si è classificata al 5° posto, gara vinta dalla Vlhova Le parole delle azzurre dopo il gigante femminile iridato di Are. Federica Brignone: “Con la luce dei riflettori vedevamo tutti allo stesso modo nella seconda manche, ma non ho voglia di cercare scuse. Sono partita per crederci nonostante il mio distacco, sono andata giù a tutta dalla prima porta all’ultima, forse ho ...