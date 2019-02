Salto con gli sci | Mondiali 2019 | si assegna oggi l’oro individuale maschile Ryoyu

Salto con gli sci oggi - Mondiali 2019 (23 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in gara : Il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci entra nel vivo nella giornata odierna con l’assegnazione delle prime medaglie della manifestazione. Dopo lo svolgimento delle qualificazioni è infatti arrivato il momento della gara vera e propria per i migliori interpreti della disciplina sul trampolino grande HS130 di Innsbruck, sede delle prime due competizioni della kermesse iridata prima del trasferimento definitivo in quel di Seefeld. ...

Marcelo-Juventus - ultimatum del Real Madrid : parte l’asSalto bianconero : Marcelo-Juventus – ultimatum a Marcelo in casa Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla ‘ABC’, il terzino brasiliano avrebbe ricevuto un ultimo avvertimento per cambiare la sua situazione. Il brasiliano resta un obiettivo concreto dei bianconeri, soprattutto se dovesse arrivare uno tra Zidane o Guardiola sulla panchina bianconera. Leggi anche: Guardiola-Juventus, cosa cambia con Pep? Ecco chi parte e chi arriva […] ...

Meteo - asSalto siberiano con gelo e neve : scuole chiuse domani a Napoli : Torna l'inverno, ma per poco al Centrosud: l'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, coinvolgerà nelle prossime ore anche una parte del...

Meteo - asSalto siberiano con gelo e neve (ma sarà breve). In Alto Adige 20 gradi : «Questo forzato anticipo di Primavera che sta vivendo la nostra Penisola, è destinato a subire un duro colpo». A dare le previsioni è l'esperto de...

Meteo - asSalto siberiano con gelo e neve : ecco le regioni interessate : «Questo forzato anticipo di Primavera che sta vivendo la nostra Penisola, è destinato a subire un duro colpo». A dare le previsioni è l'esperto de...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : a Innsbruck Markus Eisenbichler davanti nelle qualificazioni. Passano Alex Insam e Sebastian Colloredo : Si sono disputate quest’oggi le qualificazioni della gara individuale maschile valevole per i Mondiali di Salto con gli sci 2019. A Innsbruck a farla da padrona sono i tedeschi, con Markus Eisenbichler e Karl Geiger ai primi due posti: l’uno ha saltato 128.5 metri per 143.2 punti, l’altro 131 metri con 141.1 punti. Terzo posto per lo svizzero Killian Peier, il cui Salto è lungo 127.5 metri e i cui punti sono 137.5. Tendono a ...

Mondiali Salto con gli sci – Nella finale del trampolino lungo anche Insam e Colloredo : Mondiali, Insam e Colloredo si qualificano alla finale del trampolino lungo. Di Eisenbichler il miglior punteggio Alex Insam e Sebastian Colloredo parteciperanno alla finale della prima gara di salto in programma ai Mondiali. Sul trampolino lungo HS130 di Innsbruck, dove si è già gareggiato nel Torneo dei Quattro Trampolini, i due azzurri hanno superato le qualificazioni, con il 41esimo e il 42esimo punteggio. Il più giovane dei due, Alex ...

Chiesa-Juventus - asSalto reale e concreto : ecco chi sarà sacrificato : CHIESA JUVENTUS- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Federico Chiesa. L’attaccante viola, valutato circa 60 milioni di euro, rappresenterebbe il primo obiettivo della prossima sessione di mercato estiva della Juventus. Grinta, classe, e margini di miglioramento notevoli. Paratici sarebbe rimasto stregato dal talento cristallino […] More

LIVE Salto con gli sci - Mondiali 2019 in DIRETTA : qualifiche HS 130 Innsbruck. Alex Insam e Sebastian Colloredo cercano di approdare alla gara vera : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni della gara individuale maschile valida per i Mondiali di Salto con gli sci 2019. Si gareggia sul Bergiselschanze di Innsbruck, il celebre trampolino HS 130 che ogni anno vede la disputa di una delle quattro prove della Tournée dei Quattro Trampolini. Comincia da qui l’avventura dei grandi favoriti di questa manifestazione, a partire da Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, già ...

LIVE Salto con gli sci - Mondiali 2019 in DIRETTA : qualifiche HS 130 Innsbruck. Alex Insam e Sebastian Colloredo cercano di approdare a domenica : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni della gara individuale maschile valida per i Mondiali di Salto con gli sci 2019. Si gareggia sul Bergiselschanze di Innsbruck, il celebre trampolino HS 130 che ogni anno vede la disputa di una delle quattro prove della Tournée dei Quattro Trampolini. Comincia da qui l’avventura dei grandi favoriti di questa manifestazione, a partire da Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, già ...

Bale-Juventus - dalla Spagna : asSalto bianconero - i dettagli : BALE JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Telemadrid“, Gareth Bale potrebbe decidere di lasciare il Real Madrid a fine stagione e intraprendere l’inizio di una nuova avventura. Come riportano i colleghi spagnoli, la Juventus osserva interessata e sarebbe pronta ad affondare il colpo sull’esterno gallese. Un acquisto che permetterebbe alla Juventus di puntare forte sul 4-3-3. […] More

Salto con gli sci - Mondiali 2019 oggi (22 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Comincia oggi l’avventura dei Mondiali di Salto con gli sci 2019, e parte da Innsbruck. Le qualificazioni della gara individuale maschile daranno il via a una rassegna che, dopo questo weekend, si sposterà a Seefeld per le gare femminili e per quella a squadre mista. I grandi favoriti cominceranno oggi a scoprire le loro carte. Sapremo in che stato di forma arriva il dominatore dell’annata, Ryoyu Kobayashi, ma anche a che punto sono ...

Volare con Cathay Pacific nel lusso più sfrenato : nuovo Salto di qualità per la compagnia aerea di Compagnia di Hong Kong [GALLERY] : 1/10 ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : si comincia domani. Ryoyu Kobayashi contro tutti a Innsbruck - Alex Insam punta a qualificarsi : cominciano domani le gare di Mondiali di Salto con gli sci 2019. I maschi cominciano la loro avventura da Innsbruck con le qualificazioni della gara individuale sul Bergiselschanze, il trampolino HS130 che già è storico teatro della Tournée dei Quattro Trampolini tra dicembre e gennaio. I salti di domani serviranno, per la maggior parte, a comprendere come si stanno avvicinando al grande appuntamento di domenica (prima del quale c’è la ...