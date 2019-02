Reddito | Di Maio | Cambi residenza ultimi 3 mesi non valgono

Reddito cittadinanza - Luigi Di Maio : “Non valgono cambi di residenza negli ultimi 3 mesi” : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto in Sicilia a Termini Imerese, ha avvisato i potenziali 'truffatori': "I cambi di residenza degli ultimi tre mesi non valgono. Per evitare che il Reddito venga macchiato da alcuni furbetti del Reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Vauro nei panni di Luigi Di Maio : "La card numero 1 del Reddito è mia - dopo l'Abruzzo non si sa mai" : "Caro povero o povero caro, dipende da quanto costi. Ma se sei povero non costi un cazzo, e soprattutto non conti un cazzo!". Vauro torna alla carica nella rubrica settimanale "La Zecca" su michelesantoro.it. Questa volta il re della satira si cala nei panni di Luigi Di Maio alle prese con la card numero uno del reddito di cittadinanza. Eccola l'agognata tessera, a cui anela un esercito di poveri, veri o presunti, "perché ad alcuni ...

Luigi Di Maio - Reddito di cittadinanza : a Napoli boom di richieste di trasferimento di residenza : A scuola ci hanno insegnato la famosa formuletta: Cvd, ossia "Come volevasi dimostrare" per dire che, date certe premesse teoriche, un determinato risultato concreto sarà inevitabile. Esattamente come nel caso del reddito di cittadinanza applicato alla società italiana, monumentale pretesa di trasfo

Reddito di cittadinanza - le Regioni incontrano Di Maio e lanciano l’allarme sui Navigator : “Soluzione pasticciata” : Gli assessori regionali al Lavoro e Politiche sociali, al termine dell’incontro odierno con il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, pur ribadendo piena collaborazione per quanto concerne la tempistica del ‘Reddito di cittadinanza‘ continuano a manifestare le loro perplessità sul funzionamento complessivo dello strumento e in particolare sui Navigator: “Così come vengono proposti non vanno bene. ...

Reddito di cittadinanza - scontro sui navigator : incontro decisivo Di Maio-Regioni : L’oggetto principale del braccio di ferro governo-regioni sull’attuazione del Reddito di cittadinanza sono i navigator, i 6mila “coach” che il ministro Luigi Di Maio ha intenzione di selezionare tra marzo e aprile (con colloqui e valutazione titoli), chiamati ad affiancare i percettori di Reddito di cittadinanza nella ricerca attiva di un impiego...

Giulio Tremonti sbugiarda Luigi Di Maio e M5s : le card del Reddito di cittadinanza? Sono le sue : E alla fine si scoprì che la super carta grillina che consentirà a migliaia di italiani di spendere i soldi del reddito di cittadinanza non è altro che la social card ideata dall' ex ministro dell' Economia Giulio Tremonti nel lontano 2008. Nessuna rivoluzione copernicana dei pagamenti contro la pov

Fmi critica il Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Ha affamato popoli per decenni” : Il Fondo monetario internazionale in un report ha espresso le sue preoccupazioni sui rischi connessi all'introduzione del reddito di cittadinanza. Di Maio: Chi ha affamato popoli per decenni non ha la credibilità per criticare la misura". Il ministro Tria: "Non c'è motivo per creare allarmismi".Continua a leggere

Vittorio Feltri - la balla di Luigi Di Maio sul Reddito di cittadinanza : come rovina la vita dei poveri : Nonostante si affronti il tema con le solite categorie destra/sinistra, non serve nemmeno scomodare Gaber per affermare che nessuno può essere contrario ad aiutare i poveri. Non ci si deve quindi chiedere se il reddito di cittadinanza sia una misura giusta, quanto se sarà utile. Da questa prospettiv

Reddito - il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre. Di Maio attacca : ‘Affamano i popoli - non hanno credibilità’ : La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV del Fondo monetario internazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il ...

Fmi : «Reddito di cittadinanza è disincentivo al lavoro». E Di Maio : «Hanno affamato i popoli» : ... impatti complessivamente contenuti dagli attuali fronti di instabilità geo-politica, Brexit, crisi politica in Venezuela,, oltre che l'ordinata normalizzazione delle politiche monetarie nelle ...