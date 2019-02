Meteo | Paolo Corazzon | ' Potremo avere un' estate particolarmente calda e bella'

Blastingnews

: RT @Federparchi: Il giovedì dei #Parchi sul #Meteo #La7 con Paolo #Sottocorona. Oggi il Parco #Beigua e quello della #ValGrande. Qui il Vid… - AngeloArecco : RT @Federparchi: Il giovedì dei #Parchi sul #Meteo #La7 con Paolo #Sottocorona. Oggi il Parco #Beigua e quello della #ValGrande. Qui il Vid… - Ossmeteobargone : RT @Federparchi: Il giovedì dei #Parchi sul #Meteo #La7 con Paolo #Sottocorona. Oggi il Parco #Beigua e quello della #ValGrande. Qui il Vid… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Non è una questione che riguarda solo irologi: le conseguenze del cambiamento climatico rischiano di stravolgere il tradizionale concetto di "stagione", con ripercussioni rilevanti sull'intero pianeta Terra. Il fenomeno, ormai in atto da diversi anni, sta mostrando effetti sempre più tangibili: il 2018 è stato un anno caldissimo ovunque; in Italia il più torrido degli ultimi due secoli. Cosa accadrà se non si troverà un rimedio al global warming? Cheavremo nel nostro Paese?Ad intervenire su questi e altri argomenti è statorologo di 3B, personaggio televisivo e ospite fisso in varie radio del circuito italiano, il quale ha rilasciato un'intervista esclusiva a ....