Maltempo Scuole chiuse a Napoli e Potenza

Maltempo Campania : scuole chiuse nel Salernitano : A causa delle avverse condizioni meteo nel Salernitano alcuni sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse oggi, 23 Febbraio 2019: niente lezioni a Cava de’ Tirreni e a Pellezzano, qui principalmente per causa neve. L'articolo Maltempo Campania: scuole chiuse nel Salernitano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Campania : a Napoli disposta la chiusura di scuole - parchi e cimiteri : L’Amministrazione comunale di Napoli ha emesso ieri un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. La cittadinanza è invitata a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte le ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : a Napoli scuole chiuse per Maltempo - 22 febbraio - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. A Napoli scuole chiuse per maltempo, le previsioni meteo parlano anche di forte vento , 22 febbraio 2019,

Maltempo Campania : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli - Benevento e nell’area Vesuviana : domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli e a Benevento a causa del Maltempo. Lo hanno deciso i rispettivi Sindaci in considerazione dell’allerta meteo della Protezione civile che prevede a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani vento forte e persistente ed un brusco abbassamento delle temperature. Resteranno chiusi anche il Cimitero e la Villa comunale “per la presenza di alberi ad alto fusto che per ...

Maltempo : giovedì 14 Febbraio 2019 scuole chiuse a Taranto : A seguito dell’emergenza Maltempo con allerta gialla e vento di burrasca di Taranto, questa sera il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha disposto che Domani tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale restino chiuse. Il sindaco scrive nell’ordinanza che “il perdurare delle condizioni metereologiche avverse determina l’assunzione da parte dell’amministrazione comunale di misure precauzionali a ...

Enna - Maltempo e neve a Troina : oggi scuole chiuse : A causa della neve, oggi a Troina sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compreso l’asilo nido. La decisione, presa in via precauzionale, è stata adottata a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose delle prime ore di questa mattina, e disposta da un’ordinanza del sindaco Fabio Venezia. L'articolo Enna, maltempo e neve a Troina: oggi scuole chiuse sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : Allerta Meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. “In relazione ai possibili eventi che potrebbero verificarsi in previsione ...

Maltempo - allerta meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : allerta meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. La prefettura di Catanzaro ha attivato il Centro coordinamento dei soccorsi per ...

Maltempo - frana minaccia case e scuole : 39 evacuati vicino Sondrio : Il Maltempo delle ultime ore ha provocato una nuova frana in Val Masino (Sondrio). I principali problemi si sono verificati in localita’ Cataeggio dove circa 150 metri cubi di rocce e detriti sono franati a valle. Nell’area della frana insistono alcune abitazioni e le scuole del paese. In via precauzionale il sindaco di Val Masino, Simone Songini, ha disposto l’evacuazione di 39 residenti e la chiusura delle scuole da domani. ...

Maltempo Calabria - allagamenti e disagi. Martedì allerta rossa : molte scuole chiuse. FOTO : Maltempo Calabria, allagamenti e disagi. Martedì allerta rossa: molte scuole chiuse. FOTO La regione già oggi è stata colpita da piogge e grandinate. Le condizioni più critiche in provincia di Catanzaro. Domani massima attenzione soprattutto sulla fascia ionica. scuole chiuse in molti comuni, tra cui il capoluogo e Crotone. LE ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 5 febbraio per ciclone e piogge : ecco dove c’è l’allerta : dove resteranno chiuse le scuole martedì 5 febbraio? La Protezione civile ha diramato allerta rossa per l'arrivo di un ciclone e di piogge torrenziali su alcune regioni del Sud, dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, in particolare in Calabria e Sicilia.Continua a leggere

Maltempo Scuole Chiuse 5 Febbraio 2019 : A seguito del bollettino di criticità emesso in relazione alle condizioni meteo previste per le prossime ore, i sindaci dei seguenti comuni hanno disposto la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado. Scuole Chiuse in Calabria 5 Febbraio 2019 Catanzaro SoveratoGirifalcoSan SosteneDavoliMontepaoneGasperinaChiaravalleTorre di RuggieroCardinaleSersale Avviso di Criticità Meteorologica regione Calabria ..Elenco in ...

Maltempo elenco Scuole Chiuse 2 Febbraio 2019 : A seguito delle condizioni meteo perturbate che hanno visto l’emanazione di avvisi di criticità moderata in alcuni settori di varie regioni italiane. I seguenti sindaci hanno disposto l’ordinanza di chiusura delle Scuole per Sabato 2 Febbraio 2019 Scuole Chiuse in Toscana CarraraLucca Scuole Chiuse in Campania Cava de’ Tirreni elenco in Aggiornamento – Per qualsiasi informazione fate sempre riferimento ...

Maltempo Campania : scuole chiuse domani 02 Febbraio 2019 a Cava de’ Tirreni : A seguito dell’allerta meteo diramata della Soru (Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile), per la zona tre (Cava de’ Tirreni, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), per la previsione di precipitazioni con possibilità di rovesci temporaleschi e raffiche di vento, a partire dalle ore 16 di oggi venerdì 1 Febbraio alle ore 12 di domani sabato 2 Febbraio, il sindaco di Cava de’ Tirreni ...