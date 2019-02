Maltempo : equipaggio di una nave di Bari bloccato sui frangiflutti : Si è inclinata di circa 12 gradi la Efe Murat, la nave turca che all’alba si e’ incagliata sulla scogliera frangiflutti davanti alla spiaggia di Pane e pomodoro a Bari . Il mercantile, che batte bandiera turca, ha una falla dalla quale sta imbarcando acqua, per cui e’ stato disposto l’abbandono da parte dei quindici membri dell’ equipaggio . Alcuni di loro sono gia’ scesi sulla scogliera ma i gommoni dei vigili ...

Maltempo - nave rischia di affondare a Gaeta : salvati 2 diportisti : Milano, 23 feb. , LaPresse, - La Guardia costiera di Gaeta , Latina, ha tratto in salvo due diportisti a un miglio da Scauri a bordo di una nave che stava per affondare a causa del Maltempo . Il ...

Maltempo - incidente a Ischia : traghetto non riesce ad attraccare e urta nave ormeggiata : Forte tramontana, unità della Gestour urta una nave ormeggiata. Disagi per i passeggeri, sospesi tutti i collegamenti marittimi per le isole