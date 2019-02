La frenata dell' economia contagia i consumi delle famiglie | Rallentano più del

Export - la frenata dell’auto tedesca colpisce la componentistica italiana. E all’orizzonte c’è la minaccia dei dazi Usa : Il conto del dieselgate arriva anche all’Italia. Proprio mentre dietro l’angolo si profilano nuove e più pesanti minacce di dazi americani. L’introduzione delle nuove regole di omologazione delle auto con l’arrivo, dal primo settembre scorso, di una differente e univoca modalità di misurazione di consumi e delle emissioni, ha inferto un brutto colpo all’industria automobilistica tedesca già fiaccata dagli scandali. ...

Chiusure domenicali - frenata della Lega : “Testo in stand by - riaperte le audizioni” : Oggi in commissione alla Camera “si è deciso di riaprire le audizioni sul ddl sulle aperture domenicali dei negozi per capire cosa ne pensano le associazioni di categoria, cominceremo a parlarne la settimana prossima”. Il testo presentato dal relatore leghista Andrea Dara sulle Chiusure domenicali di negozi e centro commerciali deve essere rivisto. Si ricomincerà quindi da capo, appunto con le audizioni. Era stato lo stesso Dara a ...

Banca d'Italia : la frenata della Lega - la mediazione di Conte e l'attesa del Quirinale : Alle sei del pomeriggio negli uffici del presidente del Consiglio il caso Banca d'Italia appare più che mai una questione irrisolta. Filtra solo che il premier Giuseppe Conte starebbe ricevendo «...

Crescita - Pil dell’Italia in frenata nel 2019 Bruxelles verso taglio delle stime a 0 - 2% : verso il taglio delle previsioni sulla Crescita dell’economia italiana nel 2019. La Commissione Ue giovedì 7 dovrebbe aggiornare al ribasso la stima sul Pil allo 0,2%, inferiore alle attese di Banca d’Italia (0,6%) e del governo Lega-M5S (0,6%-1%)

Il Pil in frenata aumenta il rischio della «super-Iva» nel 2020 : La super-Iva messa in programma per i prossimi due anni ha un effetto duplice. Gli aumenti aiutano i conti pubblici ma complicano quelli privati, nel senso che tengono a bada il deficit ma frenano l’economia. Le clausole ammontano a 23,1 miliardi nel 2020 e 28,8 nel 2021...

A gennaio nuova frenata dell'economia italiana : scende indice Pmi : Pubblicati anche i Pmi di Francia e Germania: per l'economia francese, l'indice generale risale a 48,2, 47,9 nellarilevazione precedente,, mentre quello dei servizi segna 47,8, da 47,5,. La Germania,...

Tutti i motivi della frenata dell'industria in Germania : Ma le teste d'uovo dei centri studi non si stracciano le vesti e restano moderatamente ottimisti: 'Al di là di questi fattori speciali, l'economia tedesca si sta ancora sviluppando solidamente', ha ...

La frenata della Juve : Il match dell'Allianz Stadium. Non basta la doppietta di Ronaldo, bianconeri bloccati sul pari dal Parma che rimonta due gol Come in Coppa Italia, troppo fragili in difesa senza i big. E il Napoli ...

Italia in recessione - ecco tutti i motivi della frenata del Pil : È vero che l'Italia non è mai uscita da una debolezza strutturale che la aggancia ai ritmi di crescita europea, e che la congiuntura internazionale si è infiacchita. Ma aprendo l’analisi sulle cause della recessione, più interessante, diventano evidenti le componenti interne della frenata del Pil...

L'ISTAT annuncia la recessione con il Pil in frenata dello 0 - 2% nel quarto trimestre : Resta però il fatto che si riscontra il peggior andamento dell'economia degli ultimi cinque anni, mentre all'orizzonte si prospetta una situazione ancora peggiore per la prima parte del 2019. Le ...

Perché la frenata della Cina non è colpa di Trump ma di Xi : Milano. L’economia cinese ha registrato ieri il suo peggior risultato dal 1990: nel 2018 il paese è cresciuto del 6,6 per cento, con una crescita del 6,4 per cento registrata nell’ultimo trimestre dell’anno, il livello più basso dai tempi della crisi finanziaria globale. Questi dati poco soddisfacen

Così i grandi gestori si preparano ad affrontare la frenata dell'economia : Il 60% dei gestori intervistati da BofA ha dichiarato di attendersi un rallentamento dell'economia e un peggioramento degli utili societari nei prossimi 12 mesi. Si tratta della peggior previsione da ...

Perché la frenata dell’auto tedesca colpisce le aziende italiane : «Guardavo gli ordini settimanali e non capivo, rispetto al budget mancava il 30%. “Portate pazienza”, mi ha risposto il cliente, anche noi non sappiamo che fare». La frenata...

Economia in chiara frenata - i numeri della manovra sono già vecchi : I conti verranno aggiornati a metà aprile con il Documento di Economia e finanza, ma fin d’ora si può ipotizzare una possibile, ulteriore revisione al ribasso della stima di crescita del Pil (già tagliata dall’1,5 all’1%) mentre gli obiettivi di deficit e debito rischiano di non essere centrati...