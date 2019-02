Giornalista a vescovi | abusi non sono complotto dei mass media

ilfogliettone

(Di sabato 23 febbraio 2019) "Se siete contro quanti commettonoo li coprono, allora stiamo dalla stessa parte. Possiamo essere alleati, non nemici. Vi aiuteremo a trovare le mele marce e a vincere le resistenze per allontanarle da quelle sane. Ma se voi non vi decidete in modo radicale di stare dalla parte dei bambini, delle mamme, delle famiglie, della società civile, avete ragione ad avere paura di noi, perché noi giornalisti, che vogliamo il bene comune, saremo i vostri peggiori nemici". Così Valentina Alazraki,messicana, storica corrispondente di Televisa in Vaticano dal 1974, si è rivolta all'assemblea deiconvocati dal Papa per affrotnare il problema deglisessuali."Mi occupo del Vaticano da quasi 45 anni. Cinque pontificati diversi, importantissimi per la vita della Chiesa e del mondo, con luci e ombre. In questi quattro decenni ho visto proprio di tutto. Quante volte mi ...