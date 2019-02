: Trump,buone chances accordo con Cina - NotizieIN : Trump,buone chances accordo con Cina - Cyber_Feed : Ultim'ora #Trump,buone chances accordo con Cina - TelevideoRai101 : Trump,buone chances accordo con Cina -

Ci sono "probabilità" di arrivare a uncon lache metta fine alla guerra commerciale. Lo ha detto il presidente Usa,, annunciando che vedrà presto il collega cinese, Xi Jinping, "probabilmente" a marzo, per discutere delle tensioni. In una lettera ail presidente cinese ha chiesto che vengano raddoppiati gli sforzi per trovare un compromesso al tavolo dei negoziati in corso a Washington e che proseguiranno fino a domenica, ha annunciato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin.(Di venerdì 22 febbraio 2019)