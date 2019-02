Juventus | Allegri a rischio? Ecco i quattro possibili sostituti

Juventus : se parte Allegri ipotesi Zidane - Klopp e il Cholo : C' è poco da stare Allegri. Potrebbe sembrare una battuta ma in casa Juve il clima è teso. A fine stagione le strade di Max Allegri e della Juve potrebbero dividersi. Anche con le poche possibilità di vincere la Champions. E' presto per dirlo ma bisogna considerare il fatto che la Juventus non può ancora aspettare un'altra stagione per puntare al massimo alloro continentale e come ci ha abituato in questi anni, la dirigenza è già al lavoro per ...

Juventus - Ivan Zazzaroni : 'So che Allegri è preoccupato da mesi' : I tifosi della Juventus di tutta italia continuano a dividersi su chi abbia le maggiori responsabilità nella sconfitta di Champions League rimediata dalla squadra bianconera contro l'Atletico di Madrid. Per alcuni le maggiori responsabilità sarebbero da attribuire a Massimiliano Allegri che non avrebbe saputo mettere in campo una squadra competitiva e all'altezza. Per altri, invece, sarebbe maggiormente colpa dei singoli errori individuali dei ...

Il 'non gioco' di Allegri ha stancato la Juventus : Paratici mette gli occhi su Zidane : Massimiliano Allegri potrebbe essere agli sgoccioli della sua esperienza alla Juventus, la famiglia Agnelli ha dato mandato a Paratici per sondare il terreno con Zidane Massimiliano Allegri è finito ...

Zidane-Juventus - scelto il dopo Allegri : c’è la nuova conferma : ZIDANE JUVENTUS- Un addio ad Allegri che potrebbe concretizzarsi già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. La Juventus medita e riflette sul futuro. L’attuale tecnico bianconero potrebbe lasciare Torino dopo 5 anni. 5 anni fatti di successi, gioie e dolori. Tutto dipenderà dalla volontà del diretto interessato, ma soprattutto dalle scelte della società […] More

Il “non gioco” di Allegri ha stancato la Juventus : Paratici mette gli occhi su Zidane : Massimiliano Allegri potrebbe essere agli sgoccioli della sua esperienza alla Juventus, la famiglia Agnelli ha dato mandato a Paratici per sondare il terreno con Zidane Massimiliano Allegri è finito sul banco degli imputati dopo la pessima prova della Juventus sul campo dell’Atletico Madrid mercoledì sera. I bianconeri hanno perso 2-0 e rischiano di veder sfumare i propri sogni di gloria mai negati relativamente alla Champions ...

Juventus sconfitta - Arrigo Sacchi punge Allegri : 'in Europa non si vince col suo calcio' : Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito alla sconfitta della Juventus sul campo dell'Atletico Madrid punzecchiando Allegri ' La sconfitta della Juventus? Mi ha sorpreso. La Juve sembra sempre ...

Juventus sconfitta - Arrigo Sacchi punge Allegri : “in Europa non si vince col suo calcio” : Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito alla sconfitta della Juventus sul campo dell’Atletico Madrid punzecchiando Allegri “La sconfitta della Juventus? Mi ha sorpreso. La Juve sembra sempre abbastanza parsimoniosa, come se volesse risparmiare per poi dare il massimo. In Europa però si vince con il calcio offensivo, di dominio“. Così Arrigo Sacchi a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. E sul gestaccio di ...

Juventus - Allegri : ''Pronti ad una sfida da vincere tutti assieme'' : MADRID - La botta è stata dura, tremenda, ma non si può dire che la Juve sia rimasta stordita. 'C'è solo una cosa da fare: mettere da parte questa partita e pensare alla rimonta', ha detto Allegri ...

Juventus : Allegri potrebbe andar via - Zidane alla finestra : La disfatta di ieri sera non può passare inosservata agli occhi della dirigenza juventina. I bianconeri hanno disputato una delle peggiori partite degli ultimi 5 anni e le maggiori colpe sono state attribuite ad Allegri....Continua a leggere

Mercato Juventus - rivoluzione totale : addio ad Allegri e 4 acquisti : Mercato Juventus- La sensazione è che il match di ritorno contro l’Atletico Madrid, in programma tra 20 giorni all’Allianz Stadium, potrebbe sancire una svolta totale nel presente e nel futuro della Juventus. La sensazione è che i bianconeri potrebbero rinnovare totalmente la squadra, partendo dall’allenatore. Allegri potrebbe decidere di dire addio al club bianconero a […] L'articolo Mercato Juventus, rivoluzione totale: ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : “Il ritorno una sfida da vincere tutti insieme” : Atletico MADRID JUVENTUS Allegri – “Venti giorni. Venti giorni per essere pronti a una sfida da vivere, e vincere, tutti assieme. Fino alla fine”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ci crede e su twitter dà appuntamento al 12 marzo all’Allianz Stadium dove i bianconeri saranno chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 subito a Madrid […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, Allegri: “Il ...

Pistocchi attacca Allegri : 'Non ha dato la mentalità alla Juventus' : ROMA - Maurizio Pistocchi attacca la Juventus e Massimiliano Allegri . L'ex moviolista di Mediaset ha scritto quattro lunghi tweet in poche ore per commentare a caldo la sconfitta dei bianconeri sul ...

Juventus - la rimonta parte dai social. Allegri : "20 giorni per vincere" : La sconfitta della Juventus contro l'Atletico Madrid complica il cammino dei bianconeri in Champions League. Un 2-0 netto per gli spagnoli che costringe i campioni d'Italia ad andare a caccia dell'...

La “paurite” di Allegri condanna la Juventus - chi non osa osservare il sole in volto non sarà mai una stella : Massimiliano Allegri sul banco degli imputati dopo la sconfitta della sua Juventus sul campo dell’Atletico Madrid di Simeone il quale lo ha surclassato su tutti i fronti La Juventus è stata surclassata ieri notte sul campo dell’Atletico Madrid. Una gara meritatamente vinta dai colchoneros di Diego Simeone, una gara non ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Nelle gare che contano sembra mancare sempre qualcosa ai ...