F1 – Paura nel filming day McLaren | scoppia un incendio nel garage | 3 meccanici rimasti

Terremoto di 5.1 nel nord ovest della Turchia - Paura a Istanbul e Smirne : paura a Istanbul per una forte scossa di Terremoto registrata alle 19.23. Il sisma ha avuto magnitudo di 5.6 poi corretta in 5.1 ed è stato registrato nel nord-ovest della Turchia , con epicentro nel ...

Paura in Francia : crolla tunnel ferroviario : Un tunnel ferroviario situato nel sud della Francia tra i Comuni di Saint-André les Alpes e Moriez è crollato stamattina. Lo riferisce il prefetto del dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza. Secondo quanto riporta il giornale locale La Provence, tre operai erano al lavoro per il tunnel e uno di loro è rimasto intrappolato sotto le macerie. La Provence riporta che si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità straniera. Sono in corso ...

Mikaela Shiffrin da Paura! Seconda manche eccezionale e 4° oro mondiale consecutivo nello Slalom : Spaventosa Shiffrin: Seconda manche da urlo, quarto oro mondiale consecutivo in Slalom. Swenn Larsson e Vlhova sul podio, Costazza ventesima Neppure l’influenza può fermare una fuoriclasse assoluta come Mikaela Shiffrin. Al termine della prima manche, aveva preferito non rilasciare nessun’intervista, magari un po’ arrabbiata per il terzo posto provvisorio, o forse semplicemente bisognosa di riposo, perché provata dalla ...

Attacco con acido nella metropolitana di Parigi - Paura tra i viaggiatori : L'aggressione sulla linea 1 della metropolitana, tra le stazioni di Bastille e Gare de Lyon. Si sarebbe trattato di un'aggressione mirata nei confronti di un'altra persona che viaggiava in metro e che ora è rimasta ferita in maniera molto grave. L'aggressore si è dato alla fuga ed è ricercato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio.Continua a leggere

Attimi di Paura ad Avezzano. Esplode palazzina nella zona sud - estratte vive due persone : Squadre di soccorso all'opera, cronaca in diretta https://t.co/sSCp9jAt4M " Terre Marsicane, @Terremarsicane, 15 febbraio 2019

Montale - Paura nella notte : in fiamme un capannone vicino alla case : A dare l'allarme un residente. Pronto intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato che l'incendio diventasse davvero una minaccia per le abitazioni

Bond - nel «muro delle scadenze» che fa Paura alle imprese italiane si è aperta una finestra : Per 37 miliardi, 21 se si guarda alle sole banche, l'appuntamento è immediato: entro il 2019, un anno che si presenta nel segno dell'incertezza: con l'economia globale in rallentamento e senza l'...

Bond - nel «muro delle scadenze» che fa Paura alle imprese italiane si è aperta una finestra : Per S&P Global Ratings sono 179 miliardi i titoli da rifinanziare entro il 2023, 37 miliardi già quest’anno. Preoccupano soprattutto le banche, ma a inizio 2019 si è riaccesa la speranza. ...

Terremoto Puglia - scossa nella costa : Paura a Brindisi [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Pd - Renzi presenta il libro 'Un'altra strada' : 'Credo nell'Italia - il futuro batterà la Paura' : 'E' un inno all'ottimismo il libro 'Un'altra strada'. E voi direte: Matteo, ma ti senti bene? Qui l'economia fa come il gambero, l'Italia torna in recessione e tu sei ottimista? E per cosa? Sono ottimista perché credo nell'Italia. Ci credo oggi più di ieri. Non lo facevo per finta quando guidavo il ...

Due forti scosse di terremoto nel Golfo del Bengala - Paura in India : Due forti scosse di terremoto sono state registrate nel Golfo del Bengala: il primo evento, magnitudo 5.2, è stato seguito pochi minuti dopo (01:39 UTC) da una scossa magnitudo 4.9. I terremoti hanno avuto epicentro in mare ma sono stati avvertiti ed hanno scatenato il panico nelle località di Porur e Chennai. Non è stata diramata l’allerta tsunami e non si registrano danni. L'articolo Due forti scosse di terremoto nel Golfo del Bengala, ...

Pd - Renzi presenta il libro 'Un'altra strada' : 'Credo nell'Italia - il futuro batterà la Paura' : 'E' un inno all'ottimismo il libro 'Un'altra strada'. E voi direte: Matteo, ma ti senti bene? Qui l'economia fa come il gambero, l'Italia torna in recessione e tu sei ottimista? E per cosa? Sono ottimista perché credo nell'Italia. Ci credo oggi più di ieri. Non lo facevo per finta quando guidavo il ...

Napoli - forte boato nella zona dei Colli Aminei : esploso distributore di benzina - Paura tra i residenti : forte boato nella notte nella parte Collinare di Napoli, in zona dei Colli Aminei: tanta paura per i residenti, a causa dell’esplosione di un distributore di benzina. E’ stata accertata l’origine dolosa. Il distributore si trova tra palazzi e strade molto trafficate, ed avrebbe potuto causare gravi danni. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia scientifica. L'articolo Napoli, forte boato nella zona dei Colli Aminei: esploso ...

Terremoto di magnitudo 3.2 nell’Adriatico - epicentro al largo del Gargano : Paura a Vieste [MAPPE] : 1/5 ...