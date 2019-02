Colin Farrell sarà un assassino nella serie tv The North Water

The North Water : Colin Farrell star della serie tv BBC : La BBC ha ingaggiato Colin Farrell come protagonista del dramma The North Water l'attore irlandese si calerà nei panni di Henry Drax, cacciatore di balene la cui amoralità deriva dal mondo brutale in cui vive. Nella serie Drax guiderà una spedizione a caccia di balene nell'Artico insieme a Patrick Sumner, ex chirurgo militare caduto in disgrazia che accetta di fare il medico di ...