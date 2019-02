BCE | l' utile sale a 1 | 6 miliardi e arrivano le TLTRO

Bilancio BCE : nel 2018 cresce l'utile netto di 0 - 3 miliardi di euro - ammontare pari a 1575 milioni : cresce l'utile netto della BCE portandosi a 1,6 miliardi nel 2018, 1,3 miliardi nel 2017,, registrando una crescita di 0,3 miliardi di euro.

BCE - bilancio 2018 chiude con utile in crescita a 1 - 6 miliardi : utile in crescita per la BCE nel 2018 . L'Eurotower ha pubblicato oggi il bilancio 2018, che registra un incremento dell'utile di 300 milioni a 1,6 miliardi di euro dagli 1,3 miliardi del 2017. ...

