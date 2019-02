Vittima | “Abusata da prete per 13 anni | mi ha fatto abortire 3 volte”

ilfogliettone

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Al summit anti abusi in Vaticano viene ascoltata anche la video testimonianza di una donna che ha subito violenze e abusi per tredicida unche l'ha fattatre volte. "Dall'età di 15- il racconto della donna messo a disposizione dal Vaticano - ho avuto relazioni sessuali con un. Questo è durato 13. Sono stata incinta tre volte e mi hatre volte, molto semplicemente perché non voleva usare profilattici o metodi contraccettivi. All'inizio mi fidavo così tanto di lui che non sapevo potesse abusare di me".Il racconto della donna: "Avevo paura di lui e ogni volta che mi rifiutavo di avere rapporti sessuali con lui, mi picchiava. E siccome ero completamente dipendente da lui economicamente, ho subito tutte le umiliazioni che mi infliggeva. Avevamo questi rapporti sia a casa sua nel villaggio che nel centro di accoglienza diocesano". ...