Venezuela tra molotov e miseria | qui si fa la coda per un sacco di farina

Ue-Usa - incontro tra Mogherini e Pompeo : focus su Venezuela - : Tra le altre cose, si è discusso del processo di pace in Afghanistan e del conflitto armato nel sud-est dell'Ucraina. Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, e Mike ...

Venezuela - boom transazioni in Bitcoin : è record : Nel corso degli ultimi mesi, all'aggravarsi della crisi politica, si è affiancata una sempre maggiore quantità di Bitcoin scambiati, grafico in basso,, un trend che ha visto una decisa accelerazione ...

Venezuela - l'appello di Dudamel ai militari : «Fate entrare gli aiuti» : «Fate entrare subito gli aiuti umanitari in Venezuela!». Stavolta è la voce di Gustavo Dudamel, uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, a risuonare via Twitter in direzione del governo chavista di Caracas, sordo da giorni a tutti gli appelli. «I nostri bimbi, i nostri anziani hanno bisogno di cibo e medicine, salvare vite e ...

Venezuela : Dudamel - fate entrare aiuti : ... ha scritto il direttore d'orchestra, avvertendo che se l'aiuto umanitario fosse bloccato alla frontiera "si starebbe condannando gli innocenti e si starebbe dicendo al mondo che la politica è più ...

Venezuela - Guaidò scrive all'Italia : 'Sconcertato da vostra posizione' : L'Italia è uno dei pochi Paesi che non ha ancora riconosciuto il percorso compiuto da 59 Paesi nel mondo e dal Parlamento europeo, che hanno riconosciuto l'Assemblea nazionale e quindi la mia persona ...

Venezuela - lo sconcerto di Guaidò attraverso una lettera al Governo : 'Abbiamo bisogno del sostegno italiano' : Oggi il Parlamento Italiano , sotto pressione del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , deciderà una linea da seguire in merito a questa crisi politica.

Vertice a Palazzo Chigi senza Di Maio. Contrasti su Tav e Venezuela. Salvini 'Il testo costi-benefici Non l ho letto' : ... il vicepremier Salvini, il ministro Fraccaro, il sottosegretario Giorgetti - c'era anche la politica internazionale. Con una doppia fonte di imbarazzo per la politica del governo. Dal Venezuela alle ...

Vertice a Palazzo Chigi - contrasti su Tav e Venezuela. Salvini 'Il testo costi-benefici Non l ho letto' : ... i due vicepremier Salvini e Di Maio, i ministri Moavero e Fraccaro, il sottosegretario Giorgetti - c'è anche la politica internazionale. Con una doppia fonte di imbarazzo per la politica del governo.

Salvini incontra al Viminale delegazione Venezuelana. Telefonata con Guaidò : Incontro al Viminale tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e la delegazione venezuelana dopo la lettera inviata da Guaidò al governo italiano pochi giorni fa. Presenti al Viminale, ...

Venezuela - il ministro Moavero incontra una delegazione dell'autoproclamato presidente Guaidò : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha ricevuto una delegazione dell'autoproclamato presidente Venezuelano, Juan Guaidò , per parlare della crisi politica del Paese sudamericano. Moavero ...

Venezuela - Moavero incontra delegazione di Guaidò. Domani riferirà in Parlamento. Salvini : “Governo avrà posizione comune” : Il governo non ha ancora un posizione unitaria sulla crisi Venezuelana, ma il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha ricevuto oggi alla Farnesina il presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea Nazionale di Caracas, Francisco Sucre, accompagnato dall’ex sindaco della capitale, Antonio Ledezma, e da Rodrigo Diamanti, rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti di emergenza provenienti dall’Europa. Lo ha fatto “anche a nome del ...

Cile - incontro con opposizione Venezuela per transizione pacifica. “La nostra esperienza con Pinochet può aiutare” : L’esperienza Cilena della transizione dopo la fine della dittatura di Pinochet come possibile modello per il Venezuela: è questo il tema dell’incontro che vuole organizzare il ministro degli Esteri Cileno, Roberto Ampuero, con membri dell’opposizione del paese che dal 23 gennaio scorso ha due presidenti. Durante le attività del Gruppo di Lima (che riunisce 14 paesi per trovare una soluzione pacifica alla crisi Venezuelana) ad ...