Samsung Galaxy S10 | ecco i nuovi smartphone top di gamma con display bucato

Tutt’altro che di seconda fascia il Samsung Galaxy S10e - il device rivelazione : Il device rivelazione del Galaxy UNPACKED 2019 potrebbe essere proprio il Samsung Galaxy S10e, presentato un po' in sordina rispetto ai pezzi grossi della serata (non ci riferiamo solo ai fratelli maggiori Galaxy S10 e S10 Plus, che pure ci hanno messo del loro per oscurare le potenzialità del fratello minore, ma anche e soprattutto al Samsung Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole al mondo, di cui abbiamo già analizzato gli aspetti che ...

Samsung Galaxy S10e - Huawei Mate 20 o iPhone XR : caratteristiche e prezzi a confronto : Oltre al Galaxy Fold, la grande novità dell'ultimo evento Samsung è l'arrivo del nuovo Samsung Galaxy S10e: la consacrazione del trend che vuole smartphone top di gamma ad un prezzo più accessibile alle tasche di tutti. Un fenomeno innescato da OnePlus e portato avanti da tutti i grandi costruttori che ha visto affiancare via via ai modelli flagship, una sorta di versione «light» che andasse a conquistarsi ...

Galaxy S10 - Samsung brucia la concorrenza con 5G e schermi pieghevoli : Rinnovare i dispositivi e spingere i consumatori a comprare. Se, in un momento in cui il mercato degli smartphone in discesa " il 2018 è stato un anno nero, con una flessione del 5% ", per i big ...

Arrivano gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy S10 con massima risoluzione : link al download : Ci sono alcune dritte molto interessanti che in queste ore possiamo prendere in considerazione, dopo la presentazione ufficiale del tanto atteso Samsung Galaxy S10. Per gli utenti che si ritrovano con un device Android, infatti, c'è già la possibilità di procedere con il download degli sfondi nel loro formato ufficiale. Insomma, non si tratta di immagini rubate dalla Rete, ma di un contributo che potrebbe fare la differenza per coloro che sono ...

Passo obbligato il Samsung Galaxy Fold ma almeno 3 aspetti non mi convincono : Posso definire il Samsung Galaxy Fold come un Passo obbligato per il produttore asiatico in occasione dei festeggiamenti per il decennale della serie Galaxy ma il primo smartphone pieghevole, nonostante lo stupore iniziale post lancio, mi spinge a riflettere almeno su una tripletta di aspetti. Nella serata di ieri, prontamente, abbiamo riportato un primo approfondimento sulla scheda hardware e pure sulle principali funzioni del dispositivo ...

Samsung ha presentato il Galaxy S10 e lo smartphone pieghevole Fold : L’attesa per conoscere i nuovi prodotti Samsung è terminata, ieri sera hanno fatto il loro esordio gli smartphone Galaxy S10, S10+ e S10e e lo smartwatch Galaxy Watch Active, passati un po’ in secondo piano rispetto al protagonista più atteso, il Galaxy Fold. Finalmente si sa tutto dello smartphone pieghevole di cui si è parlato a lungo, che si era intravisto a fine 2018 e in un video istituzionale che sta passando in TV da qualche ...

Vi sono piaciuti Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+? Su Amazon potete già preordinarli con la consegna prevista per l'8 marzo.

Nella serata del Samsung Galaxy UNPACKED 2019 abbiamo conosciuto tanti nuovi prodotti e non poteva mancare un po' di autocelebrazione.

Tra gli accessori ufficiali pensati da Samsung pergli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10 troviamo anche una LED Cover. Ecco come funziona

Bixby in italiano e prestazioni al top per Samsung Galaxy S8 : bene l’aggiornamento Android Pie : Da alcune ore è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Come riportato nella giornata di ieri, la diffusione risulta avviata in Germania, dove il pubblico da circa 24 ore sta testando i punti di forza e di debolezza del pacchetto software, ma come sempre avviene in questi casi ci sono anche tante persone in Italia che si ritrovano con la variante del ...

Facciamo un bel riepilogo dei prodotti presentati da Samsung durante l'evento Galaxy UNPACKED 2019 di oggi, 20 febbraio: ecco Samsung Galaxy S10, S10e, S10+, Galaxy Fold, Galaxy Buds, Galaxy Watch Active, Galaxy Fit e Fit e.

Nel corso di un'intervista, il capo della divisione mobile di Samsung, ha confermato che il Samsung Galaxy Home sarà lanciato nel mese di aprile

Samsung consentirà agli utenti del Samsung Galaxy S10 di usare il tasto dedicato a Bixby per aprire qualsiasi app che desiderano. Ecco tutti i dettagli

Se volete un "assaggio" dei nuovi Samsung Galaxy S10, avete la possibilità di scaricare i sei sfondi ufficiali che saranno pre-caricati nella loro ROM