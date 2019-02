OMICIDIO ALDO NARO | TRE NUOVI INDAGATI Ucciso dal branco in discoteca

Palermo - fermato un minorenne per l’OMICIDIO del clochard Aldo : “Colpito alla testa con spranga per rubargli 25 euro” : L’ha ucciso con un colpo di spranga in testa per 25 euro, quelli che Aid Abdellah, il clochard francese morto a Palermo domenica sera sotto i portici di piazza Ungheria, aveva racimolato suonando la sua armonica. Dalla quale non si separava mai, come dal suo gatto. Sarebbe questo il movente dietro l’omicidio di ‘Aldo’, come lo conoscevano tutti, commesso – stando agli investigatori – da un 16enne romeno. Il ...