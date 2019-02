Non è l’esercito europeo | ma è qualcosa

Infoteam della Scuola Sottufficiali dell’Esercito negli Istituti “Farnese“ - “Dalla Chiesa“ e “CaNonica“ : Viterbo. Ha avuto inizio il ciclo di conferenze di orientamento organizzate dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito in favore degli studenti delle

Salvini contro Orlando Non scherza : “Non mando l’esercito ma pagherà legalmente” : Salvini contro Orlando, il leader Lega non scherza, chi disobbedisce pagherà legalmente “Sarò presto a Palermo per consegnare ai cittadini una villa vista mare confiscata a un mafioso. Spero che nel frattempo il sindaco trovi il tempo di occuparsi dei tanti problemi della sua città, invece di disobbedire alle leggi approvate dal Parlamento”, ha affermato polemicamente il ministro dell’Interno. E su Facebook ha criticato ...

Militare degradato e cacciato dall’Esercito Italiano per Non essere andato a messa : Il Militare si era rifiutato di partecipare alla messa in suffragio di un commilitone morto spiegando di essere non credente. Una decisione che gli è costata la carriera nell'esercito Italiano.Continua a leggere