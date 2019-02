Locazione del bene in comunione e spoglio del possesso

Locazione e risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione : Cassazione 12.2.2019 n. 3974 Ipotesi tipica di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione è la distruzione del bene locato, in queste ipotesi non sussiste l'obbligo di manutenzione a carico del locatore (infatti, tale obbligo è limitato alle riparazioni da effettuare sulla cosa, e non si estende invece alla ricostruzione totale o parziale del bene locato)Continua a leggere

Clerici e Amadeus alla ricerca della colLocazione 'giusta' in palinsesto : verità o alibi? : Mentre Maria De Filippi prova in tutti i modi (da anni, invano) a lasciare il sabato sera per evitare che Amici si scontri nuovamente con Ballando con le stelle di Milly Carlucci, l'unica ad averla davvero impensierita (anche, talvolta, battuta) negli ultimi tempi, in Rai sembra continuare la gara per aggiudicarsi la collocazione di prima serata migliore in palinsesto. Se Antonella Clerici, in onda su Rai1 il venerdì sera con Sanremo Young, ...

Clerici e Amadeus alla ricerca della colLocazione 'giusta' in palinsesto : verità o alibi? : Mentre Maria De Filippi prova in tutti i modi (da anni, invano) a lasciare il sabato sera per evitare che Amici si scontri nuovamente con Ballando con le stelle di Milly Carlucci, l'unica ad averla davvero impensierita (anche, talvolta, battuta) negli ultimi tempi, in Rai sembra continuare la gara per aggiudicarsi la collocazione di prima serata migliore in palinsesto. Se Antonella Clerici, in onda su Rai1 il venerdì sera con Sanremo ...

I nuovi esodati del reddito di cittadinanza : non abbastanza poveri e senza più assegno di ricolLocazione : Per come è formulato il reddito di cittadinanza, le vittime degli esuberi aziendali rischiano di non avere adeguate...

colLocazione del luna park e i disagi sulla circolazione lamentati dai cittadini che dureranno fino al 17 : «Come ogni anno», dice il primo cittadino, «la Commissione sui pubblici spettacoli è stata convocata nei tempi previsti, ma il Comando dei Vigili del fuoco di Verona ha risposto che loro non ...