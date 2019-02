huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La Lega vorrebbe una canzone italiana ogni tre, ma in radio lo è già quasi una su due - psicosistemica : RT @HuffPostItalia: La Lega vorrebbe una canzone italiana ogni tre, ma in radio lo è già quasi una su due - HuffPostItalia : La Lega vorrebbe una canzone italiana ogni tre, ma in radio lo è già quasi una su due - danielestiglitz : #FdI con l’appoggio di #Lega e #M5S vorrebbe mettere in atto un farsesco ibrido tra un’assalto alla diligenza dei t… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo, dallaè giunta notizia della volontà di trasmettere (per legge) più musicanelledel Bel paese: almeno unasu tre. Questo l'obbiettivo di una proposta di legge firmata da Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera e fino allo scorso anno direttore diPadania.Una proposta che negli scorsi giorni aveva fatto scalpore, ,ma che ora la società EarOne (che si occupa di monitorare la messa in ondafonica) tenderebbe a bollare come inutile visto che, stando alle rilevazioni, la presenza di musica nostrana è del 45%, ben al di sopra della soglia minima auspicata nel Ddl.A riportare i dati di EarOne è stato Il Sole 24 Ore: la presenza di brani in linguanel 2018 ha toccato la percentuale del 45% (con picco del 53% nel ...