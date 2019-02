I titoli che diventarono carta straccia | battaglia civile e penale contro Bancapulia

Ftse Mib : trappola per tori? I titoli che meritano attenzione : C'è troppa confusione non solo nell'economia mondiale, ma anche e sopratutto nella geopolitica e nelle tensioni sociali che sbocciano a livello anche imitativo un po' dappertutto, come non mai. ...

Ecco 10 titoli che usciranno dal Game Pass a fine febbraio : Siamo a metà mese, per cui come riporta Thisgengaming abbiamo finalmente la lista dei giochi che lasceranno il servizio ad abbonamento dell'Xbox Game Pass.Come possiamo vedere dunque, i giochi che usciranno dall'abbonamento questo mese sono: Se avete dunque in programma di mettere mano a questi giochi, affrettatevi a farlo nelle prossime settimane prima di rimanere a bocca asciutta.Leggi altro...

Icardi-Inter - titoli di coda : dove può andare ora - e a che prezzo? : Al di là dei messaggi sui social, delle incomprensioni vere o presunte, dei litigi consumati e no, tra Icardi, Wanda e l'Inter è sempre stata solo una questione di soldi. La moglie e agente del ...

Il boss di PlayStation afferma che la compagnia continuerà a puntare sui titoli single player : Come tutti saprete, Sony ha sempre avuto un legame speciale con i titoli single player basati sulla narrativa ed (con l'eccezione di titoli come Killzone: Shadow Fall) è sempre stata una garanzia per gli amanti di queste tipologie di giochi. Come riporta Gamingbolt, il boss di PlayStation Shawn Layden ha affermato durante una recente intervista che la compagnia intende continuare a puntare sulle sue IP single player, tuttavia non disdegnerebbe ...

Cinque titoli made in Usa che promettono ritorni stellari : Il mercato del lavoro statunitense sta registrando ottimi risultati respingendo così i timori di un forte rallentamento dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Labor Statistics, si sono raggiunti 312.000 nuovi posti di lavoro a dicembre, superando le stime degli analisti di circa 182.000 posti di lavoro. L'...

Ocse - emissioni di titoli di Stato dei Paesi avanzati toccherà gli 11.000 miliardi di dollari : L'ammontare di emissioni di titoli di Stato dei Paesi avanzati toccherà gli 11.000 miliardi di dollari, arrivando ad attestarsi su un nuovo massimo storico. A pronunciarsi in tal senso è l 'Ocse , l'...

Warren Spector risponde alle critiche del nuovo CEO Disney Bob Iger sulla qualità dei vecchi titoli della compagnia : Chi di voi ricorda i tempi in cui Disney era un publisher di tutto rispetto? Purtroppo in seguito le cose sono andate male e la compagnia ha dovuto licenziare talentuosi studi come Junction Point Studios, LucasArts, ed Avalanche Studios.Come riporta Dualshockers, di recente il nuovo CEO della compagnia Bob Iger è stato abbastanza critico sui passati titoli pubblicati e creati da Disney, arrivando a dire che "non ha mai dimostrato grandi abilità" ...

Otto banche nel mirino dell'Ue per un sospetto cartello : avrebbero speculato sui titoli di stato attraverso chat online : Otto banche europee sOtto la lente della Commissione europea per presunta violazione delle norme antitrust. Secondo Bruxelles, che ha emesso un parere preliminare, in diversi periodi tra il 2007 e il 2012, gli istituti hanno "partecipato a uno schema collusivo che mirava a distorcere la concorrenza sullo scambio di titoli di stato europei". Alcuni trader si sarebbero scambiati delle informazioni commercialmente sensibili e coordinate sulle ...

titoli di Stato - Ue indaga su un cartello di banche : “Hanno distorto la concorrenza negli acquisti tra 2007 e 2012” : La Commissione europea indaga su un cartello formato da otto banche che tra il 2007 e il 2012 – nel pieno della crisi finanziaria e della successiva crisi del debito – avrebbero avuto comportamenti collusivi “per distorcere la concorrenza nell’acquisto e nello scambio di Titoli di Stato europei”. L’esecutivo dell’Ue non ha rivelato i nomi degli istituti interessati dal richiamo formale, ma il 20 dicembre scorso, quando ...

Piazza Affari - i 5 titoli che hanno guadagnato di più da inizio anno : Nonostante lo spread rimanga su livelli più alti della media degli ultimi anni la Borsa di Milano ha beneficiato della ripresa in atto sui listini globali e da inizio anno mostra un saldo positivo del 5,83 per cento. Ecco, tra i titoli a maggior capitalizzazione, quelli che hanno beneficiato di più del rimbalzo...

Disse che 'i neri sono meno intelligenti dei bianchi' revocati i titoli a James Watson - il padre del Dna : Si tratta di 'dichiarazioni riprovevoli, - spiega la nota del Cold Spring Harbor prendendo le distanze - non supportate dalla scienza e non rappresentano in alcun modo le opinioni di Cshl, dei suoi ...