Grillo sfotte un giornalista con la zeppola La maleducazione del potere

(Di giovedì 21 febbraio 2019) "Dimmi tre volte esse...". Quanto è divertente lei, come è facile prendersi gioco degli altri che attendono, per amore o per forza (per lavoro) le tue parole. Beppe, carico dopo un faccia a faccia con Casaleggio e Di Maio, non ha freni inibitori davanti a uncon la "" (dislalia alveolo-dentale), per cui la esse si sente di più. "Dimmi tre volte esse...". Il, composto, ripete la domanda già fatta: "Cosa succederà a chi voterà in dissenso sul processo a Salvini?" Troppe s e il comico-fondatore affonda alla sua maniera. La risposta è nulla, ladel, altrettanta. Ma la risata non scatta, il tempo teatrale non c'era. Non era a teatro, anche se tutto un po' sembra, pericolosamente, teatro. Ma non c'è niente da ridere, per loro, per noi. Per tutti. Del resto nell'Italia del tempo ...