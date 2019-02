Ecco Hope | la tartaruga nata con il cuore fuori dal guscio che soprende la scienza e la

Beautiful - anticipazioni USA : Ecco come ZOE scopre tutto sulla figlia di HOPE : come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Zoe Buckingham arriverà alla verità sul crimine commesso da suo padre Reese: uno scambio di culle che ha portato la figlia di Liam e HOPE Spencer, Beth, ad essere creduta morta prematuramente durante il parto per essere poi adottata da Steffy Forrester. Beautiful: STEFFY adotta la figlia di HOPE, ecco come la chiamerà… [anticipazioni USA] Vi avevamo sinteticamente ...

Beautiful : STEFFY adotta la figlia di HOPE - Ecco come la chiamerà… [anticipazioni USA] : Ormai, nelle attuali puntate americane di Beautiful, lo scambio di culle è stato confermato: Reese Buckingham ha sostituito Beth Spencer con una bambina morta, consegnando un corpicino senza vita ai genitori: Liam e HOPE. Il medico ha potuto contare sul fatto che il parto della figlia di Brooke ha avuto luogo durante una tempesta di vento che ha reso la piccola clinica di Catalina irraggiungibile, rendendolo l’unico membro dello staff ...

Beautiful - anticipazioni americane : HOPE FURIOSA - Ecco di chi è la colpa : Vi avevamo recentemente riportato come, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sally Spectra avrebbe provato a stare vicina a HOPE Spencer in questo momento per lei così difficile. La figlia di Brooke, infatti, sta piangendo la recente perdita (?) di Beth, la sua bambina, morta durante un parto prematuro. Beautiful, anticipazioni USA: la morte (?) della figlia di HOPE “Sally ha molta partecipazione per il lutto di HOPE e vuole ...

Beautiful - anticipazioni USA : la figlia di HOPE e LIAM - Ecco come si chiamerà : Svelato il nome della figlia che a breve, nelle puntate americane di Beautiful, LIAM e HOPE Spencer accoglieranno alla vita. Se seguite le nostre anticipazioni dagli Stati Uniti, sapete già che la nascita della bambina sarà una parte fondamentale dell’evento drammatico con cui la soap americana festeggerà il traguardo delle 8000 puntate. Beautiful, anticipazioni USA: HOPE in travaglio da sola su un’isola!!! Ma, intanto, come già vi ...