Don Albanesi:fui abusato da sacerdoti

Il presidente della Comunità di Capodarco, Don Vinicio,ha rivelato di aver subìto abusi da altriquando era in seminario, a Tv 2000, emittente della Cei. "Erano da mandare al diavolo perché non erano degni. E tutto questo mi è rimasto dentro per 50 anni. Ma non ho avuto sensi di colpa e questo mi ha aiutato invece a guardare al sacerdozio con lo spirito aperto, solare, bello". Proprio oggi si è aperto il summit in Vaticano sulla pedofilia nella Chiesa.(Di giovedì 21 febbraio 2019)