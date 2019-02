Days Gone mette in mostra tutta la sua brutalità nei nuovi trailer

Days Gone mette in mostra in tutta la sua brutalità nei nuovi trailer : L'attesissima esclusiva PS4 Days Gone si mette in mostra in due nuovi trailer, riporta Twinfinite.Nei filmati, pubblicati dalla Sony Interactive Entertainment per il mercato giapponese, possiamo avere un sacco di azione tra corse in motocicletta e combattimenti contro le orde di zombie nella natura più selvaggia.Il gioco si mostra ben realizzato nelle ambientazioni, ci aspetta un'incantevole Oregon invasa dai non-morti.Leggi altro...

L'amore fra Deacon e Sarah nel nuovo trailer di Days Gone : L'apocalisse zombie di Days Gone arriverà tra qualche tempo su PS4. L'esclusiva per l'ammiraglia di Sony è certamente una delle uscite più attese di questo 2019 e, in vista del lancio del gioco, ecco arrivare delle nuove immagini e un nuovo trailer.Il nuovo video di Days Gone si concentra sulL'amore fra il protagonista Deacon e Sarah:Qui sotto, invece, potete vedere alcune immagini tratte dal gioco.Read more…

Deacon e la sua amata sono i protagonisti delle nuove immagini di Days Gone : Con San Valentino dietro l'angolo, l'amore è nell'aria e Sony coglie l'occasione per immortalarlo scattando alcune foto alla coppia che impareremo a conoscere all'interno di Days Gone: Deacon St. John e Sarah Whitaker.Come riporta Pushsquare, nelle nuove immagini di Days Gone possiamo vedere delle immagini felici della coppia. Deacon St. John e Sarah Whitaker erano una coppia improbabile: lui proveniva dall'Oregon rurale, membro di un gang ...

Si lotta per la sopravvivenza nel nuovo trailer di Days Gone : L'attesa esclusiva PS4 Days Gone si avvicina sempre di più e Sony ha deciso di pubblicare oggi un nuovo video dedicato al gioco.Come segnala Gematsu, si tratta del terzo trailer della serie che mostra i vari aspetti di Days Gone. Ad esempio, il secondo filmato era dedicato alla fedele motocicletta del protagonista.Questa volta, il trailer si intitola "lotta per la sopravvivenza" e ci mostra la grande varietà di avversari che dovremo ...

Due nuovi video gameplay di Days Gone tra strategia - stealth - armi spianate e orde di famelici freaker : I rinvii che hanno colpito Days Gone in più di un'occasione hanno inevitabilmente alimentato alcuni dubbi sull'esclusiva PS4 e gli scettici di fronte al progetto di Sony Bend Studio non mancano di certo. Due nuovi video gameplay potrebbero però quanto meno (ri)accendere l'interesse dei giocatori.Come segnalato da Twinfinite, il gioco è stato mostrato sul palco del Taipei Game Show 2019 dandoci l'occasione di vedere da vicino alcune meccaniche ...

Days Gone - ecco tutte le novità : Si avvicina l’uscita di Days Gone e lo sviluppatore Bend Studio, ha rilasciato un nuovo video. Quest’ultimo ci mostra lo stato dell’Oregon, luogo in cui è ambientato il titolo post-apocalittico, adesso invaso da zombie e non solo. Ci saranno anche animali e altra gente intenzionata a mettere in difficoltà il protagonista Deacon. Lo stato dell’Oregon svela la sua ricchezza e varietà di paesaggi: dalle foreste alle ...

Days Gone : ecco il nuovo trailer in italiano : Fino ad ora abbiamo visto vari trailer incentrarsi sul gameplay, ebbene quest'ultimo video invece è interamente dedicato al mondo del gioco, regalandoci la prova concreta dell'atmosfera fredda, ...

Il nuovo trailer di Days Gone si focalizza sulla fidata motocicletta del protagonista e sull'open world : Manca ancora qualche mese all'arrivo dell'attesissimo Days Gone di Bend Studio, ma oggi un nuovo video ci permette di dare un nuovo sguardo all'esclusiva per PS4.Nello specifico, il nuovo trailer, riportato da VG247, si focalizza su due degli elementi portanti di Days Gone, vale a dire il vasto open world che farà da sfondo alle nostre avventure e la fidata motocicletta del protagonista Deacon St. John:Che ve ne pare?Read more…

Gli zombie di Days Gone attaccano PS4 in questo nuovo video gameplay : Il 2018 di PlayStation 4 è stato incredibile. Tantissimi i titoli di richiamo in uscita, che hanno spianato il terreno non solo per l'ormai consolidato successo commerciale della console Sony, ma anche ad un futuro più che luminoso. Mentre in rete si affollano i primi rumor su PS5, il monolite nero giapponese si prepara infatti ad accogliere diversi progetti interessanti. The Last of Us Part II, Death Stranding o ancora Ghost of Tsushima sono ...

Gli sviluppatori di Days Gone ci svelano i segreti del combattimento in un nuovo video gameplay : Days Gone è il titolo survival horror open world in stile post-apocalittico di Sony. Sviluppato da SIE Bend Studio, in esclusiva per PlayStation 4, è stato annunciato a giungo 2016 mentre il lancio è previsto per il 26 aprile 2019.Ebbene, mentre attendiamo che giunga la primavera, possiamo dare un'occhiata al lavoro fatto dagli sviluppatori in questo nuovo video gameplay realizzato da IGN, nel quale possiamo avere una panoramica delle sequenze ...

Days Gone - ecco tutte le novità : Si avvicina l’uscita di Days Gone e lo sviluppatore Bend Studio, ha rilasciato un nuovo video. Quest’ultimo ci mostra lo stato dell’Oregon, luogo in cui è ambientato il titolo post-apocalittico, adesso invaso da zombie e non solo. Ci saranno anche animali e altra gente intenzionata a mettere in difficoltà il protagonista Deacon. Lo stato dell’Oregon svela la sua ricchezza e varietà di paesaggi: dalle foreste alle ...

Days Gone - aperti i preordini. Svelati i bonus e le edizioni speciali : 18/01/2019 Scienza e tecnologia Balza in sella alla fidata moto di Deacon ed esplora un mondo post-apocalittico invaso da zombie Si avvicina l'apocalisse zombie di Days Gone , il nuovo titolo sviluppato da SIE ...

Days Gone : arriva la Collector's Edition ad affiancare l'edizione standard del gioco : Days Gone, il gioco post-apocalittico di Sony, avrà anche una Collector's Edition ad affiancare l'edizione standard, riporta Videogamer.Come possiamo vedere, la Collector's Edition presenterà il titolo all'interno di un box in metallo, e ad accompagnare il CD di gioco ci sarà anche una statuetta del protagonista del titolo, Deacon St. John. Ma anche sei spille da collezione, un mini art book, la colonna sonora del gioco, un set di toppe e ...

Un nuovo spettacolare trailer per Days Gone in vista del lancio : Manca ancora un po' di tempo all'arrivo dell'attesa esclusiva PS4, Days Gone, che rappresenta sicuramente una delle uscite di maggior peso di quest'anno.L'apocalisse zombie giungerà sulle console di Sony ad aprile, ma oggi la compagnia ha deciso di pubblicare un nuovo spettacolare trailer "di avvicinamento".Ecco qui il video:Read more…