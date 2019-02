“Ci siamo fidati dei medici | vogliamo la verità” Curato con aerosol | neonato muore di

F1 - Bottas ammette la strategia Mercedes : “Ci siamo concentrati principalmente sui long run” : Il finlandese ha rivelato il programma di lavoro del team campione del mondo, ammettendo di non aver cercato il time attack La strategia fino a questo momento è stata chiara, concentrarsi sui long run senza svelare la velocità della W10. Una strategia, quella della Mercedes, svelata da Valtteri Bottas al termine della seconda giornata di test a Barcellona: “abbiamo fatto molti giri nel Day-2 e siamo riusciti nuovamente a completare ...

Chiellini e Tortu faccia a faccia : “Ci somigliamo - siamo regolari” : Se Giorgio Chiellini e Filippo Tortu si allenassero un giorno insieme non troverebbero un punto in comune, ma seduti a parlare di sport, tifo, ambizioni e tatuaggi che non si faranno scoprono di essere della stessa pasta, «due per bene, dai». Tortu, l’uomo più veloce d’Italia, tifa Juve e conoscere il capitano («il più leader d’Italia») era uno dei...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ci siamo avvicinati agli avversari ma non è ancora abbastanza” : Ottimi segnali in casa Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha concluso nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP a Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione con un tempo notevolissimo: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la conferma che la scuderia di Iwata abbia mosso passi ...

Pippo Civati risponde a ‘Non siamo pesci’ : “Ci vuole commissione d’inchiesta anche per la Libia” : Civati, fondatore di Possibile, ha rivolto un appello ai promotori del manifesto 'Non siamo pesci', lanciato da Luigi Manconi: "L'indagine sulle continue violazioni dei diritti umani non deve fermarsi a quanto accade in mare. C'è un'altra strage, ancora meno visibile, ed è quella che avviene nei campi controllati dalla Libia.Continua a leggere

Stefano e Benedetta rispondono a Dasha : “Ci siamo presi tutti la responsabilità” : Stefano Sala e Benedetta Mazza a Pomeriggio 5: la risposta all’intervista di Dasha Stefano Sala e Benedetta Mazza sono stati ancora ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. I due ex gieffini hanno risposto alle parole di Dasha, arrivate sempre nello studio di Carmelita. Entrambi hanno visto l’intervista e hanno concordato con gli altri ospiti […] L'articolo Stefano e Benedetta rispondono a Dasha: “Ci siamo presi ...

Barbara D’Urso intervista sua sorella Eleonora : “Ci eravamo allontanate ci siamo ritrovate” : E’ una Barbara D’Urso visibilmente emozionata quella che accoglie la sorella Eleonora, attrice di cinema e televisione, nello studio di Domenica Live. “siamo figlie dello stesso padre e di madri diverse, per un periodo ci siamo allontanate, oi Eleonora mi ha parlato e ci siamo riavvicinati” ha spiegato Barbara D’Urso, che insolitamente era stata tenuta all’oscuro delle clip che accompagnavano ...

La tenerissima reunion di Sandra Oh e Kevin McKidd dopo i Golden Globes : “Ci siamo abbracciati a lungo” : Con tutta probabilità non li rivedremo mai insieme come Cristina e Owen in Grey's Anatomy, ma perlomeno Sandra Oh e Kevin McKidd continuano a regalare agli affezionati dell'età d'oro del medical drama la soddisfazione di un'amicizia duratura che continua al di là del set. Sandra Oh e Kevin McKidd hanno lavorato insieme per sei anni, dalla quinta alla decima stagione di Grey's Anatomy, e si sono adorati dal primo momento, come hanno sempre ...

F1 - frecciata velenosa di Verstappen a Ricciardo : “Ci siamo divertiti insieme - ma non sentirò la sua mancanza” : Il pilota olandese ha parlato del suo ormai ex compagno di squadra, sottolineando come non avvertirà la sua mancanza nel box “Personalmente non sentirò la mancanza di Daniel Ricciardo“, firmato Max Verstappen. Una frecciata bella e buona quella del pilota olandese nei confronti del suo ormai ex compagno di squadra, trasferitosi alla Renault una volta scaduto il contratto con la Red Bull. Photo4 / LaPresse Un addio non senza ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : le nozze? “Non ora”. Figlio? “Ci pensiamo spesso” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano a parlare delle loro nozze e confessano: “Non sono per ora la priorità” Del possibile ed imminente matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si vocifera ormai da diverso tempo. Molti quelli che sarebbero disposti a scommettere sulle nozze dei due proprio nel 2019. A fare chiarezza sull’argomento, però, […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le nozze? “Non ...

Supercoppa italiana - la Lega calcio risponde alle polemiche : “Ci siamo adeguati alle politiche dell’Italia intera” : Il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè, ha risposto alle critiche per la disputa della Supercoppa italiana a Gedda “Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene. L’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano nell’area mediorientale grazie a decine di ...

Compleanno Schumacher – Flavio Briatore ricorda la loro reciproca intesa : “Ci siamo dati tanto a vicenda” : Flavio Briatore parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: l’imprenditore italiano racconta il grande pilota che fu Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Chievo-Inter - Spalletti : “Ci siamo fermati e fatti sorprendere” : Chievo-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il Chievo: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo […] L'articolo Chievo-Inter, Spalletti: “Ci siamo fermati ...