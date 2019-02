Ashley Cole: 7 FA Cup vinte, primo gol sabato scorso

lanotiziasportiva

: Perrie e alex mi ricordano troppo cheryl e ashley cole - legendsperrie : Perrie e alex mi ricordano troppo cheryl e ashley cole - CollarTurned_Up : @ldtxv l’ultima volta che ho pensato una cosa del genere era “basta che se ne va dodò, va bene chiunque”. ma poi è arrivato ashley cole. - Empacotadores : @StallionsBR Chelsea... Do Arsenal era Ashley Cole -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Loweekend sono andati in scena gli ottavi di finale della FA Cup, il torneo ufficiale più antico del mondo nonché uno dei più affascinanti.Alla AMEX Arena di Brighton, i padroni di casa hanno battuto 2-1 il Derby County, squadra di grande tradizione che da una decina d’anni milita in Championship. I Seagulls hanno ipotecato il risultato già neltempo con le reti di Knockaert e Locadia, e ai quarti di finale faranno visita a un’altra “nobile di seconda divisione” come il Millwall.Il maggiore motivo d’interesse riguardo al match di Brighton, però, riguarda probabilmente il gol degli sconfitti, che ha accorciato le distanze a 10 minuti dal termine della gara: un preciso colpo di testa del veteranoRipresa live da dietro la porta del gol diin Brighton-Derby CountyLo sappiamo, non stiamo parlando di un nome qualunque in ...