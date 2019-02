Anche sorella bimbo additata a scuola

Mia Martini e quelle dicerie. Dopo la fiction parla Anche la sorella Olivia : Olivia Bertè ospite di Mara Venie r a ' Domenica In ' racconta la sorella Mia Martini , magistralmente interpretata da Serena Rossi per il film di Rai 1 ' Io sono Mia '. Olivia Bertè è la sorella ...

Caso Roberta Martucci - la sorella : “L’assassino è l’uomo che ha molestato Anche me - prendetelo” : "L'assassino di Roberta è quel familiare che mi ha molestato per anni, gli inquirenti hanno il suo nome, andatelo a prendere". Così a Chi l'ha virsto, Sabrina Martucci, la sorella di Roberta, la giovane infermiera scomparsa da Lecce 20 anni fa. "Ho tenuto il segreto delle molestie per anni, ma quando gli inquirenti hanno puntato il dito verso di lui ho detto la verità ".Continua a leggere

Pietra contro il finestrino dell’auto - che paura per la sorella di Sainz : spunta Anche un clamoroso VIDEO : Il pilota spagnolo ha denunciato sui social l’aggressione subita dalla sorella a Madrid, svelando come l’auto su cui viaggiava sia stata colpita da una Pietra paura e terrore per la sorella di Carlos Sainz Jr, aggredita da un tassista nel corso della serata di ieri. Il pilota della McLaren ha lanciato sui social l’allarme, svelando l’accaduto e postando a corredo anche un VIDEO. Photo4 / LaPresse Durante un viaggio ...

La dottoressa Giò : nel cast Anche la sorella di Barbara d’Urso : cast La dottoressa Giò 2019: tra le attrici pure Eleonora d’Urso Non solo Barbara d’Urso nella nuova stagione de La dottoressa Giò in partenza su Canale 5 domenica 13 gennaio. Nel cast figura pure Eleonora d’Urso, sorella minore della protagonista. A rivelarlo l’account social della fiction Mediaset, che ha presentato il personaggio interpretato da Eleonora. […] L'articolo La dottoressa Giò: nel cast anche la ...

Di Battista : «L'azienda di famiglia è in crisi - non viene pagata neAnche mia sorella. Berlusconi mi provoca» : Parliamo dello stesso giornale che mesi fa intitolò in prima pagina: `Furbata Di Battista, si ritira dalla politica ma piazza il padre in Parlamento´. Lo stesso giornale che l'anno scorso diede ...

Alessandro Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia verso lavoratori”. Lui risponde : “Lavoriamo come pazzi - tra i dipendenti non pagati Anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...