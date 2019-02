Alessia Marcuzzi incinta? All' Isola dei famosi un pancino sospetto

Bomba all'Isola - Alessia Marcuzzi è incinta? : Un pancino tondo fa capolino dall’abito nero della conduttrice. E sul web si scatenano i pettegolezzi

Alessia Marcuzzi furiosa con Capparoni : “Tutta questa arroganza!” : Kaspar Capparoni fa innervosire Alessia Marcuzzi all’isola dei Famosi Durante la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha avuto un acceso scontro con Kaspar Capparoni, reo secondo la conduttrice di non voler rendere partecipe lei, le due opinioniste e soprattutto il pubblico della verità su una prova leader. Durante un confessionale Marina La Rosa ha infatti svelato che Kaspar le avrebbe confidato di aver ...

Alessia Marcuzzi a Le Iene - il dettaglio sconvolgente : terrore tra i fan - "Vai a farti controllare la tiroide" : Super sensuale, bellissima, con un vestitino baby-doll che non lascia molto all'immaginazione. Ma qualcuno in queste immagini di Alessia Marcuzzi, da lei stessa postate sul suo profilo Instagram prima di andare in onda a Le Iene, ha notato un particolare inquietante. Una sua follower infatti ha vist

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi : stipendio e cachet a Mediaset : Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: stipendio e cachet a Mediaset stipendio Alessia Marcuzzi a Canale 5 Alessia Marcuzzi è una delle più note e apprezzate conduttrici italiane. Al timone dell’Isola dei Famosi, reality trasmesso per il quinto anno consecutivo da Mediaset, vive un momento di grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica. Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, indiscrezioni Di conseguenza Alessia Marcuzzi è ...

Isola - bufera sul reality condotto da Alessia Marcuzzi : 'Aiutano Soleil Sorgè a vincere' : bufera sull'Isola dei Famosi. Pare sia scoppiato un caso social sul programma condotto da Alessia Marcuzzi. Gli utenti di Twitter avrebbero segnalato delle presunte irregolarità avvenute nel corso ...

Isola dei famosi - Eva Henger e il canna gate : ‘Diffido Alessia Marcuzzi’ : “Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte“. Non c’è modo di mettersi alle spalle la vicenda del canna-gate. La questione che ha caretterizzato la scorsa edizione de L’Isola dei famosi è tornata alla ribalta dopo la notifica della denuncia di Francresco Monte ai danni dell’attrice, colei che fece scoppiare il caso in ...

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi : "Deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva" : Il cannagate è più che mai attuale: ad un anno dai fatti, ad Eva Henger è stata notificata una querela per diffamazione da parte di Francesco Monte . Dopo che l'ex tronista di Uomini e Donne ha ...

