Sindaci M5s non si ricandidano | no al secondo mandato per Cozzolino e Nogarin

Il popolo M5s grazia Salvini. Di Maio polemizza con i Sindaci stellati - la Taverna : “Chi non è d’accordo se ne vada” : "Quando i sindaci si fanno strumentalizzare mi cadono le braccia". Luigi Di Maio è davanti ai suoi parlamentari. Li guarda in faccia. Ha aspettato che da Milano gli comunicassero l'esito del voto su Rousseau. Il 59% di 52mila iscritti ha deciso, dopo rallentamenti, crash e quesiti involuti, di salvare Matteo Salvini e salvare il governo. Solo dopo ha varcato le porte della Camera dove gli oltre trecento onorevoli con le 5 stelle appuntate ...

Dl Sicurezza - De Luca : “Protesta Sindaci? Non mi convince. M5s? Pensi a cancellare la Severino”. E attacca Grillo : “L’iniziativa di alcuni sindaci contro il decreto Sicurezza? Non mi convince. Nessuno di noi può giudicare la costituzionalità di una legge. Questo giudizio lo emette la Corte Costituzionale. Le leggi, come tali, vanno rispettate. Ma nel merito i Comuni hanno pienamente ragione“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. E spiega: “La ...

Incalzato dai ribelli M5s e dai maldipancia dei suoi Sindaci - Di Maio chiede obbedienza. Ma sulle espulsioni si procede a rilento : Accerchiato dai sindaci ribelli, anche del Movimento 5 Stelle, e dai parlamentari più critici, Luigi Di Maio è in difficoltà e cerca un modo per venir fuori da questo attacco incrociato. Mesi fa fu costretto a invocare la testuggine romana per chiedere compattezza a deputati e senatori che non volevano votare il decreto sicurezza, adesso il provvedimento targato Matteo Salvini, disconosciuto da molti primi cittadini, torna a ...

Dl sicurezza - Di Maio calma gli eletti M5s : "Lo abbiamo votato" | Conte apre ai Sindaci : Si riapre il fronte dei parlamentari contrari al provvedimento. Ma Salvini non arretra: "abbiamo già migliorato il testo". De Magistris all'attacco del vicepremier: "Tradisce la Costituzione, si dimetta lui"

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai Sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

Il senatore M5S "graziato" sta coi Sindaci : "Dl sicurezza incostituzionale e stupido" : "Un decreto incostituzionale e stupido". Anche Matteo Mantero (il senatore "graziato" dal tribunale grillino), si schiera con i sindaci disobbedienti contro il dl sicurezza e Matteo Salvini."Quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla consulta: creare illegalità dove non c'era, ridurre l'integrazione peggiorando le condizioni di vita di italiani e ...

Paola Nugnes - M5S - con i Sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. ' A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare ...

Paola Nugnes (M5S) con i Sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. "A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare il decreto sicurezza. Mi riferisco al comune di Napoli, quello di Quarto, ma ci sono state mozioni in altre città, come Roma e Torino... La sollevazione dei sindaci è assolutamente comprensibile, perchè sono i primi che dovranno affrontare le ...

