Non solo Diciotti | dalla Consulta alla accusa di vilipendio | tutte le grane giudiziarie

Elezioni Sardegna - Non solo regionali : la guida al voto per il nuovo Governatore : La Sardegna torna al voto. Dopo le suppletive a Cagliari domenica si vota per le Elezioni regionali 2019. Tutti i candidati...

Nuovi render mostrano Nokia 9 PureView da diverse angolazioni - e al MWC 2019 Non sarà solo : Scopriamo Nuovi dettagli di Nokia 9 PureView grazie a Nuovi render stamna ufficiali. Al MWC 2019 potrebbe essere accompagnato da altri tre smartphone. L'articolo Nuovi render mostrano Nokia 9 PureView da diverse angolazioni, e al MWC 2019 non sarà solo proviene da TuttoAndroid.

Ricco - modesto e altolocato. Hugh Grosvenor è decisamente il miglior partito della Gran Bretagna (e Non solo) : Hugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHarry del Galles ormai è andato; il cuginetto Arthur Chatto perde tempo a mostrare gli addominali su Instagram. Ma la meglio gioventù britannica – di sangue blu, ovviamente – riserva una sorpresa migliore. Il buon partito di tutti i buon partiti è lui: Hugh Grosvenor, 28 anni e settimo duca di Westminster. Mescola sfumature di biondo a ...

Informatica - il coding Non basta. Formeremmo solo operai digitali : È risaputo che per far presa sulle persone bisogna comunicare usando messaggi semplici. Tuttavia ciò che è semplice non sempre fornisce una chiave di lettura adeguata per la realtà. Un esempio attuale è quello relativo al coding, la programmazione Informatica, di cui si sente parlare sempre più frequentemente. Nella sfera mediatica molti parlano dell’importanza di insegnarlo a tutti gli studenti, descrivendolo come il linguaggio indispensabile ...

Il Collegio 3 si lancia sugli influencer e sceglie Alice de Bortoli tra espulsioni e strafalcioni su Leopardi (e Non solo) : Leopardi è un bambino, è stato un poeta ma prima sempre un bambino. Questo è il mood della seconda puntata de Il Collegio 3 che va in scena partendo dal ratto del telefonino e mettendo ancora i ragazzi con le spalle al muro. Non c'è più l'unione e l'armonia delle prime classi, adesso anche nel docu-reality si evidenzia il mondo che sta cambiando al grido di mors tua vita mea e così Beatrice si becca dell'infame da parte di Gabriele De Chiara ...

Il legale della famiglia Tindaci : 'Vogliamo solo la verità e la otterremo in aula. Ma Non accettiamo insinuazioni' : Approfondimenti Mattia Tindaci, parlano i genitori: 'Basta bugie, ci dicano dove sono le foto dell'incidente' 18 febbraio 2019 De Leo-Tindaci, il mistero delle foto a 14 anni dall'incidente. La ...

Peveri si consegna per andare in carcere. La figlia Martina : 'Non lo lasceremo mai solo' : Fiamme nell'appartamento al piano terra, evacuata una palazzina 3 Operaio rimane incastrato con il braccio in un rullo, salvato dai vigili del fuoco 4 Sorpreso di notte all'interno del Cinema Roma, ...

Allegri : 'Dybala gioca titolare. CR7 da solo Non può bastare' : Allegri entra in sala stampa con due notizie: 'Khedira non è convocato, è rimasto a Torino per accertamenti. Domani gioca Dybala'. Per Khedira si scopre presto: il sito della Juve parla di aritmia ...

Juve - Allegri : 'Dybala gioca - Khedira stop per un'aritmia. CR7 da solo Non basta' : Il tormentone dura poco. 'Domani Dybala gioca, così siete contenti, ora posso anche andare a casa'. L'argentino affiancherà Mandzukic e Ronaldo nel tridente, Massimiliano Allegri però dovrà ovviare ad ...

Come funzionava la truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi (e Non solo lui) : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...

Zaniolo - Le Iene Non chiedono scusa : 'Era solo ironia'. E poi esprimono solidarietà a De Devitiis : Prosegue la telenovela tra Le Iene, Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca. Il servizio andato in onda domenica sera in cui Nicolò De Devitiis ha posto delle domande squallide con doppi sensi a sfondo ...

VALENTINA PACE/ 'Sono incinta - Non solo sul set di 'Un posto al sole'' : VALENTINA PACE è incinta ad Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Elena Giordano, ma anche nella vita reale: aspetta la seconda figlia.