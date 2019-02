NBA – Allen Iverson | abbraccio e parole dolci a Steph Curry | “sei nella mia top 5 fra i

NBA - Clint Capela in campo contro i Lakers - Dwight Howard si allena a Washington : Il primo è fuori dal metà gennaio, il secondo da fine novembre, ma ora sia per Clint Capela che per Dwight Howard c'è una luce in fondo al tunnel. Il primo a uscirne definitivamente è il centro dei ...

NBA All Star Game 2019 : Jayson Tatum vince lo Skills Challenge - Joe Harris la gara dal tiro da tre e Hamidou Diallo quella delle schiacciate : Come ormai ogni anno, il sabato dell’All Star Weekend è dedicato alla triade composta da Skills Challenge, 3-Point Contest e Slam Dunk Contest (le ultime due, in parole povere, sono la gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate). Nello Skills Challenge vince Jayson Tatum (Boston Celtics), che supera in finale Trae Young (Atlanta Hawks) con un tiro da metà campo che finisce in fondo alla retina con un grande aiuto della tabella. ...

NBA - All-Star Weekend : Kyle Kuzma MVP del Rising Star Challenge. 13 punti per Doncic : ROMA - L' All -Star Weekend inizia con il Rising Star Challenge , la sfida tra le promesse dell' NBA . Da una parte i rookie e i sophomores del mondo USA, dall'altra quelli del resto del mondo. Le matricole della Lega e i giocatori del secondo anno si sono dati battaglia a suon di schiacciate e giocate spettacolari: vince, dopo due anni di digiuno, il Team USA : 161-144. VINCE TEAM ...

NBA - All Star Game 2019 : Kuzma e Tatum guidano alla vittoria USA Team nel Rising Stars Challenge : Si è aperto ufficialmente a Charlotte All Star Game 2019 della NBA. Come di consueto il venerdì spazio ai migliori giocatori del primo e del secondo anno. Ormai da qualche anno la prima giornata vede la sfida tra una squadra di soli giocatori americani (USA Team) ed una selezione dei migliori giovani stranieri (World Team). A vincere è stato USA Team, che si è imposto con il punteggio di 161-144. A trascinare alla vittoria il Team a stelle e ...

Basket - NBA : Golden State e Milwaukee non rallentano - Davis fischiato dai suoi tifosi : NEW YORK - Non perdono colpi le prime della classe nelle due conference del campionato Nba in un turno che non vedeva impegnato alcun azzurro nella notte italiana essendo a riposo sia i Los Angeles ...

All-Star Game NBA 2019 – Convocazioni completate : tutti i partecipanti di 3 Point Contest - Skills Challenge e Slam Dunk Contest : All-Star Game NBA 2019, scelti tutti i partecipanti alle gare del weekend: ecco i convocati per 3 Point Contest, Skills Challenge e Slam Dunk Contest Il weekend dell’All-Star Game 2019 si avvicina e tutti i fan non stavano più nella pelle, in attesa di scoprire tutti i convocati per le prove precedenti alla notte delle stelle vera e propria. L’NBA ha rotto gli indugi, pubblicando le liste ufficiali di tutti i partecipanti. ...

All-Star Game NBA 2019 – Mike Malone allenerà il ‘Team LeBron James’ : beffato Steve Kerr : Dopo la nomina di coach Budenholzer come allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’, arriva anche l’ufficialità della guida del ‘Team LeBron James’: Mike Malone sulla panchina della squadra del ‘Re’ Dopo la sfida tra Bucks e Raptors, vinta da coach Budenholzer, divantato allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’ grazie al miglior record della Conference, si aspettava soltanto di ...

NBA - All-Star Game : Michael Malone sarà l'allenatore della squadra di LeBron James : "Immagino si stia chiedendo come va la gara tra Denver e Minnesota coach…", domanda Anthony Slater di The Athletic in conferenza stampa a Steve Kerr dopo la vittoria contro i Lakers. "Certo, qual è il ...

All-Star Game NBA 2019 – Riunione Bucks! Coach Budenholzer allenerà il Team Antetokounmpo : Mike Budenholzer sarà l’allenatore del ‘Team Antetokounmpo’ all’All-Star Game NBA 2019: il Coach dei Bucks ritroverà la sua stella e forse anche Khris Middleton ‘Sfida nella sfida’ quella della notte fra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Ad affrontarsi, oltre alle due squadre che si giocheranno la testa della Eastern Conference fino a fine stagione, erano presenti anche i due Coach candidati ad allenare ...

NBA Rising Stars Challenge – Ball e Tatum sfidano Doncic e Simmons : ecco i roster di Team USA e Team World [FOTO] : L’NBA ha reso noti i roster di Team USA e Team World per la Rising Stars Challenge, la partita che mette di fronte i migliori talenti al primo e al secondo anno nella lega Dopo aver svelato i titolari dell’All-Star Game 2019, l’NBA ha reso noti i convocati nei roster per la Rising Stars Challenge, la sfida che metterà di fronte i migliori giovani al primo e al secondo anno di NBA. Anche per quest’anno si è scelto il ...

NBA – Lakers - coach Walton ai saluti? L’entourage di LeBron James preferirebbe un cambio di allenatore : L’entourage di LeBron James avrebbe espresso la richiesta di un cambio sulla panchina dei Lakers: se non supportato dai risultati, coach Walton potrebbe essere al passo d’addio La stagione dei Los Angeles Lakers vive di alti e bassi. Dopo un inizio complicato, LeBron ha preso in mano la squadra, portandola nelle zone nobili della Conference, a dopo l’infortunio del numero 23 la squadra ha dimostrato una grave mancanza di ...