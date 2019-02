Mondiali snowboard 2019 | data | diretta streaming tv e calendario

Snowboard - Mondiali 2019 : l’Italia si conferma ai vertici in cross e parallelo - ma manca l’oro : Ai Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA) l’Italia è stata protagonista nelle gare di parallelo e soprattutto di cross, conquistando complessivamente quattro medaglie, due d’argento e altrettante di bronzo. Un bottino quindi positivo, ma non è arrivato l’oro e quindi quel grande acuto che ci si poteva aspettare alla vigilia considerando gli ottimi risultati ottenenti in Coppa del Mondo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le ...

Snowboard - Mondiali 2019 : il medagliere. Trionfo degli Stati Uniti - l’Italia chiude con quattro medaglie : Si sono conclusi a Park City (USA) i Mondiali 2019 di Snowboard. l’Italia chiude questa rassegna iridata con quattro medaglie: l’argento di Omar Visintin e Michela Moioli nella gara a squadre mista e di Roland Fischnaller nel PSL e i bronzi di Moioli ed Emanuel Perathoner. Di seguito il medagliere finale dei Mondiali 2019 di Snowboard. medaglieRE Mondiali 2019 ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Chris Corning e Zoi Sadowski Synnott conquistano il titolo nello slopestyle : I Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA) non si chiudono in bellezza a causa delle avverse condizioni meteo. Gli organizzatori, dopo una serie di rinvii, sono stati costretti a cancellare per il forte vento le finali dello slopestyle, che avrebbe dovuto chiudere oggi il programma della rassegna iridata. In base al regolamento i risultati delle qualificazioni sono quindi diventati validi per la classifica finale. In ambito maschile il nuovo ...

Snowboard - Mondiali slopestyle 2019 : Corning e Sadowski in testa nelle qualifiche - eliminati gli italiani : A Park City (USA) si sono disputate le qualificazioni dei Mondiali 2019 di slopestyle, discipline dello Snowboard freestyle. Al maschile miglior prestazione dello statunitense Chris Corning (93.25) che precede di un soffio il canadese Mark McMorris (93.00), terzo l’altro americano Judd Henkes (90.50) ma accedono all’atto conclusivo anche i giapponesi Hiroaki Kunitake (89,75) e Takeru Otsuka (89.50), l’olandese Van der Niek ...

Mondiali snowboard – Flop Italia nello slopestyle : tutti gli azzurri fuori dalle finali : Niente da fare per Lauzi, Zulian, Maffei e Framarin: fuori dalle finali Mondiali dello slopestyle Niente da fare per gli azzurri nella gara conclusiva dei Mondiali di Snowboard a Park City. Nelle qualificazioni dello slopestyle nessuno dei quattro Italiani in pista è riuscito a centrare l’obiettivo della finale: per farlo occorreva classificarsi tra i primi cinque delle proprie batterie. Emiliano Lauzi è stato il migliore trovando un ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Scotty James e Chloe Kim trionfano da favoriti nell’Halfpipe : Si torna a parlare di finali e di medaglie assegnate ai Mondiali di Snowboard in terra statunitense, dopo il big air annullato a causa delle avverse condizioni meteo. Oggi si è disputato l’Halfpipe e a vincere sono stati i grandi favoriti della vigilia: l’australiano Scotty James e la statunitense Chloe Kim. Non erano impegnati rappresentanti italiani nella disciplina. Show per James, che timbra una clamorosa tripletta: dopo ...

Mondiali snowboard 2019 : data - diretta streaming tv e calendario : Mondiali snowboard 2019: data, diretta streaming tv e calendario Dove vedere in tv o streaming Prima tappa dell’anno della Coppa del Mondo di snowboard 2019 e prima tappa della stagione per lo snowboard parallelo nel PSL che si terrà a Bad Gastein in Austria Martedì 8 Gennaio dalle 14.30. Esordio in stagione per il PSL dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo in cui l’Italia si è imposta su tutti con Roland Fischnaller. L’Italia si è ...

Snowboard oggi (8 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Dopo che il maltempo ha scoperto le carte in tavola, costringendo la direzione ad annullare addirittura la gara di Big Air, torna in scena il Mondiale per quanto riguarda lo Snowboard: oggi è il momento delle finali per l’Halfpipe. Nessun italiano in gara né al maschile né al femminile. Andiamo a scoprire Tutti gli appuntamenti odierni. Mondiali Snowboard 2019 Venerdì 8 febbraio 19.00 Finali Halfpipe e femminili CLICCA QUI PER IL RESOCONTO ...

Mondiali di snowboard – La neve non dà tregua a Park City - annullato lo slopestyle femminile : Nevicate continue a Park City: salta lo slopestyle femminile ai Mondiali, Bertagna torna a casa Silvia Bertagna torna a casa. La gara di slopestyle ai Mondiali di freestyle è stata cancellata dagli organizzatori dopo molteplici tentativi di riprogrammarla sfortunatamente andati a vuoto. Le cattive condizioni meteo dello Utah hanno costretto la Fis a posticipare le qualificazioni da martedì 5 a mercoledì 6 febbraio, ma le nevicate continue, ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Yuto Totsuka e Chloe Kim in testa dopo le qualificazioni nell’Halfpipe : Nonostante condizioni climatiche non favorevolissime si sono tenute le qualificazioni per l’Halfpipe ai Mondiali di Snowboard. Tra gli uomini il miglior punteggio è stato realizzato dal giapponese Yuto Totsuka con 86.50, che ha preceduto lo svizzero Patrick Burgener (83.75) e all’australiano James Scotty. In campo femminile, invece, l’americana Chloe Kim, super favorita per la medaglia d’oro, ha concluso la qualifica al ...

Mondiali di snowboard – Condizioni meteo avverse a Park City - cancellate le gare di big air : Maltempo a Park City, cancellate definitivamente le gare di big air ai Mondiali con quattro italiani nella start list Maltempo a Park City: al Canyons Village le difficili Condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a cancellare le gare di big air ai Mondiali di snowboard. Martedì alle 17.45 ora italiane (le 9.45 locali) sarebbe dovuta scattare la heat 1 con due italiani in pista, Nicola Liviero (pettorale numero 17) ed Emil Zulian ...

Snowboard - Mondiali 2019 : cancellate definitivamente le gare di big air per il maltempo incessante su Park City : Niente da fare a Park City: il maltempo obbliga l’organizzazione dei Mondiali di Snowboard 2019 a cancellare le gare di big air previste per oggi. Si sarebbero dovute disputare alle ore 17:45 la heat 1 e alle 20:45 la heat 2: nella prima erano presenti Nicola Liviero ed Emil Zulian (pettorali 17 e 18), nella seconda Alberto Maffei ed Emiliano Lauzi. Le finali avrebbero avuto luogo alle ore 3. Gli orari qui citati sono tutti italiani. La ...

Snowboard - Fischnaller eterno : argento ai Mondiali in parallelo : Nella gara femminile è stata eliminata agli ottavi Nadya Ochner, battuta per 1"68 da Sabine Schoeffmann, leader della classifica di specialità in Coppa del mondo, dopo aver sbagliato nelle prime ...

Snowboard oggi (6 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Il maltempo ieri ha sconvolto il programma per quanto riguarda il Big Air di Snowboard ai Mondiali di Park City: prima un rinvio, poi l’annullamento definitivo delle gare che ora dovranno essere riprogrammate. oggi, se non dovesse andare tutto per il peggio, dovrebbe andare in scena l’Halfpipe con le qualificazioni. Nessun italiano in gara né al maschile né al femminile. Andiamo a scoprire Tutti gli appuntamenti odierni. Mondiali ...