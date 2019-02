Mercati europei riflessivi nella seduta odierna

Brilla Piazza Affari insieme agli altri Mercati europei : Prevalgono gli acquisti sulla borsa di Milano , al pari delle principali borse europee, con gli investitori sempre attenti alle trattative commerciali tra USA e Cina . Intanto a Bruxelles si tiene la ...

Mercati europei in calo su timori rallentamento economia mondiale : Milano è debole in scia alle altre Borse di Eurolandia, sulle tensioni commerciali tra USA e Cina ma anche per i timori di una frenata dell'economia a livello globale

Pioggia di vendite sui Mercati europei : Giornata da dimenticare per le borse europee dopo la revisione al ribasso delle stime di crescita dell'economia dell'Eurozona, in particolare dell'Italia , da parte della Commissione europea . L'allarme giunge a meno di 24 ore di distanza da quello lanciato dal'FMI . Contagiati anche i listini ...

In recupero la Borsa di Milano e gli altri Mercati europei : Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia dopo una partenza all'insegna della cautela. Sulla stessa scia rialzista si posiziona anche il FTSE MIB di Piazza Affari. L'...

Mercati europei prevalentemente positivi : Segno più per le principali Borse del Vecchio Continente , eccezion fatta per Londra, che seguono la scia di Wall Street nonostante la delusione dell' indice IFO tedesco sul sentiment degli affari . ...

Mercati europei cauti. Milano si allinea : Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee , così come a Piazza Affari, dopo una settimana avviata con debolezza. Sul sentiment degli investitori pesano più fattori, come i ...

Mercati europei sotto i livelli della vigilia : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, nel giorno in cui la borsa americana resterà chiusa per festeggiare il Martin Luther King Day . Riflettori puntati sul World Economic Forum di ...

Scambi sotto i livelli della vigilia per i Mercati europei : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori in attesa di sviluppi sulla Brexit . Dopo aver incassato il no all'accordo raggiunto con l'Ue lo scorso novembre dalla ...

Mercati europei positivi. Milano resta indietro : Si chiude all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia penalizzata dall'andamento dei bancari , dopo ...

Brillano i Mercati europei. Voto Brexit in focus : Partenza al rialzo per le principali borse europee sostenute dall'annuncio della Cina circa nuove misure di sostegno all'economia del Paese. A fare da assist all'azionario del Vecchio Continente contribuisce anche l'ottimismo riguardo gli sviluppi sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Pechino , dopo le parole ...

Mercati europei cauti : Partenza prudente per le principali borse europee confortate dalla chiusura in rally di Wall Street. Il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell ha detto che la banca centrale americana può ...

Mercati europei - corsa si ferma : segnali di pericolo dai Bond : L'idea generale è che, all'insegna della massima flessibilità della Fed sui tassi, ce ne saranno una o due a seconda dell'andamento dell'economia. La strategia di riduzione del bilancio non dovrebbe ...